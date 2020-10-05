У Луганській області через новий підпал детонують боєприпаси — РДА

Нову масштабну пожежу зафіксували поблизу лінії розмежування

Нову масштабну пожежу зафіксували поблизу лінії розмежування

Фото: ДСНС

У Станично-Луганському районі Луганської області між населеними пунктами Нижньотепле і Артема в результаті пожеж почали детонувати снаряди, що не розірвалися.

Про це у Facebook повідомляє Станично-Луганська районна державна адміністрація, передає RegioNews.

Відомо, що вогонь підступає до електропідстанцій.

"Раптово" запалало навіть там, де не було пожеж у 2014 -15 роках після масштабних обстрілів з граду. Черговий підпал між населеними пунктами Нижньотепле та Артема”, - йдеться в повідомленні.

В РДА додали, що верховий вогонь підступає впритул до електропідстанцій, рятувальники стримують пожежу.

Крім того, від вогню детонують боєприпаси, які не розірвалися під час бойових дій.

Нагадаємо, 30 вересня на Луганщині виникло загоряння сухої трави та лісової підстилки одночасно у багатьох місцях, через лісові пожежі евакуюють мешканців двох сіл.

Згодом стало відомо, що загинули 4 людини, у підпалі звинувачують бойовиків, вогнем охоплено понад 10 тисяч гектарів.

На пожежі на Луганщині відреагували в Офісі президента, Нацполіції та Генпрокуратурі. Президент доручив Генпрокурору Венедіктовій розібратися з причинами пожеж на Луганщині.

Урядова група на чолі з Сергієм Яровим вилетіла на місце пожеж у Луганській області, вона вивчатиме усі обставини пожеж безпосередньо на місці.

Згодом масштабні пожежі в Луганській області визначили надзвичайною ситуацією.