В многоэтажке Львова произошел взрыв, пострадал человек

Пострадал 23-летний парень

Пострадал 23-летний парень

Рixabay

Во львовской многоэтажке произошел взрыв из-за утечки газа. В результате пострадал мужчина.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Взрыв произошел в квартире, расположенной на втором этаже одной из многоэтажек на улице Кульчицкой. Пострадал 23-летний парень.

В квартире повреждены окна, входные двери и балкон.

По факту взрыва открыли уголовное производство по ч.1 ст.270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ночью 15 сентября под Киевом прогремел мощный взрыв - прорвало газопровод, который поставляет газ в Европу.