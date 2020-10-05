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05 октября 2020, 13:37 4

В многоэтажке Львова произошел взрыв, пострадал человек

05 октября 2020, 13:37 4
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Пострадал 23-летний парень
Пострадал 23-летний парень
Рixabay
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Во львовской многоэтажке произошел взрыв из-за утечки газа. В результате пострадал мужчина.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Взрыв произошел в квартире, расположенной на втором этаже одной из многоэтажек на улице Кульчицкой. Пострадал 23-летний парень.

В квартире повреждены окна, входные двери и балкон.

По факту взрыва открыли уголовное производство по ч.1 ст.270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ночью 15 сентября под Киевом прогремел мощный взрыв - прорвало газопровод, который поставляет газ в Европу.

Украина Львов взрыв полиция Дом
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