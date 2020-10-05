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05 октября 2020, 14:02 5

В результате пожаров в Луганской области сгорели более 500 домов, - волонтер

05 октября 2020, 14:02 5
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Фото: ГСЧС
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С начала масштабных лесных пожаров в Луганской области сгорели более 500 домов местных жителей.

Об этом в эфире "Общественного радио" сообщил председатель гуманитарной миссии "Пролисок" Евгений Каплин, передает RegioNews.

По его словам, часть пострадавших, оставшихся без крова, переехали к родственникам. В местах эвакуации остались местные жители, у которых нет к кому переехать.

К зиме люди вряд ли успеют что-то себе купить или восстановить жилье. С людьми работают психологи, им помогают и продуктами", - рассказал Каплин.

Также известно, что правительство и местные власти выплатят пострадавшим жителям компенсацию после того, как окончательно подсчитают убытки.

Напомним, во время ликвидации лесных пожаров на территории Луганской области найдены тела 11 человек, травмированы 18 человек.

Также на Луганщине ликвидировали семь очагов пожаров, один локализовали.

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