Пожар на Луганщине: огонь охватил КПВВ "Станица Луганская"

На КПВВ уже частично повреждены элементы инфраструктуры

На КПВВ уже частично повреждены элементы инфраструктуры

Фото: Госпогранслужба Украины

Спасатели пытаются потушить помещения в пункте пропуска «Станица Луганская», все гражданские лица выведены на безопасное расстояние.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

На место прибыли пожарные команды ГСЧС, с которыми пограничники принимают все меры для локализации возгорания. Ситуацию также осложняют сильные порывы ветра.

Напомним, что из-за пожара и угрозы детонации боеприпасов пропуск в КПВВ временно прекращен по решению командующего ООС.