18:36  01 октября
"Красные" Канев и Тернополь: в Украине обновили карантинное зонирование
09:02  01 октября
Местные выборы: в Украине начали создавать участковые комиссии
18:23  01 октября
Боевики обстреляли украинские позиции вблизи Станицы Луганской
UA | RU
UA | RU
01 октября 2020, 15:52 9

Пожар на Луганщине: огонь охватил КПВВ "Станица Луганская"

01 октября 2020, 15:52 9
Читайте також українською мовою
На КПВВ уже частично повреждены элементы инфраструктуры
На КПВВ уже частично повреждены элементы инфраструктуры
Фото: Госпогранслужба Украины
Читайте також
українською мовою

Спасатели пытаются потушить помещения в пункте пропуска «Станица Луганская», все гражданские лица выведены на безопасное расстояние.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

На место прибыли пожарные команды ГСЧС, с которыми пограничники принимают все меры для локализации возгорания. Ситуацию также осложняют сильные порывы ветра.

Напомним, что из-за пожара и угрозы детонации боеприпасов пропуск в КПВВ временно прекращен по решению командующего ООС.

пожар пограничники КПВВ Луганщина огонь спасатели ГСЧС Луганская область
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Зеленский отверг версию, что в пожарах на Луганщине виноваты боевики
01 октября 2020, 14:59
Один из шести очагов пожаров на Луганщине удалось ликвидировать - ГСЧС
01 октября 2020, 14:31
Масштабные пожары в Луганской области определили чрезвычайной ситуацией
01 октября 2020, 13:01
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Одесский облсовет: на выборы идут политические ветераны и помощники олигархов
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Тернопольщине
Все публикации »
Петр Олещук
Кирилл Сазонов
Андрей Смолий
Все блоги »