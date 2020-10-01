Пожар на Луганщине: огонь охватил КПВВ "Станица Луганская"
На КПВВ уже частично повреждены элементы инфраструктуры
На КПВВ уже частично повреждены элементы инфраструктуры
Спасатели пытаются потушить помещения в пункте пропуска «Станица Луганская», все гражданские лица выведены на безопасное расстояние.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
На место прибыли пожарные команды ГСЧС, с которыми пограничники принимают все меры для локализации возгорания. Ситуацию также осложняют сильные порывы ветра.
Напомним, что из-за пожара и угрозы детонации боеприпасов пропуск в КПВВ временно прекращен по решению командующего ООС.
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