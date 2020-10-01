18:36  01 октября
"Красные" Канев и Тернополь: в Украине обновили карантинное зонирование
09:02  01 октября
Местные выборы: в Украине начали создавать участковые комиссии
18:23  01 октября
Боевики обстреляли украинские позиции вблизи Станицы Луганской
UA | RU
UA | RU
01 октября 2020, 17:05 11

В Станице Луганской звучат взрывы и горит целая улица

01 октября 2020, 17:05 11
Читайте також українською мовою
Ситуация в населенном пункте очень сложная
Ситуация в населенном пункте очень сложная
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

В результате пожаров в Луганской области в населенном пункте Станица Луганская на линии разграничения горят почти все дома на улице Донецкой.

Об этом сообщает Станично-Луганская РГА в Facebook, передает RegioNews.

Горят почти все дома на улице Донецкая. Тушение пожаров осложняется тем, что в течение 2014-2016 годов эта улица очень плотно обстреливалась боевиками, в результате чего там осталось много взрывоопасных предметов, которые сейчас детонируют из-за высокой температуры, чем угрожают жизни спасателей и людей, которые находятся рядом", - говорится в сообщении.

Кроме того, мощными порывами ветра пламя перекидывается через железнодорожную насыпь к улице Лебединского.

Напомним, 30 вересня на Луганщині виникло загоряння сухої трави та лісової підстилки одночасно у багатьох місцях, через лісові пожежі евакуюють мешканців двох сіл.

Згодом стало відомо, що загинули 4 людини, у підпалі звинувачують бойовиків, вогнем охоплено понад 10 тисяч гектарів.

На пожежі на Луганщині відреагували в Офісі президента, Нацполіції та Генпрокуратурі. Президент доручив Генпрокурору Венедіктовій розібратися з причинами пожеж на Луганщині.

Урядова група на чолі з Сергієм Яровим вилетіла на місце пожеж у Луганській області, вона вивчатиме усі обставини пожеж безпосередньо на місці.

Згодом масштабні пожежі в Луганській області визначили надзвичайною ситуацією.

пожар взрыв ГСЧС РГА Луганская область
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Одесский облсовет: на выборы идут политические ветераны и помощники олигархов
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Тернопольщине
Все публикации »
Петр Олещук
Кирилл Сазонов
Андрей Смолий
Все блоги »