В Станице Луганской звучат взрывы и горит целая улица

Ситуация в населенном пункте очень сложная

Ситуация в населенном пункте очень сложная

Фото: Facebook

В результате пожаров в Луганской области в населенном пункте Станица Луганская на линии разграничения горят почти все дома на улице Донецкой.

Об этом сообщает Станично-Луганская РГА в Facebook, передает RegioNews.

Горят почти все дома на улице Донецкая. Тушение пожаров осложняется тем, что в течение 2014-2016 годов эта улица очень плотно обстреливалась боевиками, в результате чего там осталось много взрывоопасных предметов, которые сейчас детонируют из-за высокой температуры, чем угрожают жизни спасателей и людей, которые находятся рядом", - говорится в сообщении.

Кроме того, мощными порывами ветра пламя перекидывается через железнодорожную насыпь к улице Лебединского.

Напомним, 30 вересня на Луганщині виникло загоряння сухої трави та лісової підстилки одночасно у багатьох місцях, через лісові пожежі евакуюють мешканців двох сіл.

Згодом стало відомо, що загинули 4 людини, у підпалі звинувачують бойовиків, вогнем охоплено понад 10 тисяч гектарів.

На пожежі на Луганщині відреагували в Офісі президента, Нацполіції та Генпрокуратурі. Президент доручив Генпрокурору Венедіктовій розібратися з причинами пожеж на Луганщині.

Урядова група на чолі з Сергієм Яровим вилетіла на місце пожеж у Луганській області, вона вивчатиме усі обставини пожеж безпосередньо на місці.

Згодом масштабні пожежі в Луганській області визначили надзвичайною ситуацією.