В Станице Луганской звучат взрывы и горит целая улица
В результате пожаров в Луганской области в населенном пункте Станица Луганская на линии разграничения горят почти все дома на улице Донецкой.
Об этом сообщает Станично-Луганская РГА в Facebook, передает RegioNews.
Горят почти все дома на улице Донецкая. Тушение пожаров осложняется тем, что в течение 2014-2016 годов эта улица очень плотно обстреливалась боевиками, в результате чего там осталось много взрывоопасных предметов, которые сейчас детонируют из-за высокой температуры, чем угрожают жизни спасателей и людей, которые находятся рядом", - говорится в сообщении.
Кроме того, мощными порывами ветра пламя перекидывается через железнодорожную насыпь к улице Лебединского.
Напомним, 30 вересня на Луганщині виникло загоряння сухої трави та лісової підстилки одночасно у багатьох місцях, через лісові пожежі евакуюють мешканців двох сіл.
Згодом стало відомо, що загинули 4 людини, у підпалі звинувачують бойовиків, вогнем охоплено понад 10 тисяч гектарів.
На пожежі на Луганщині відреагували в Офісі президента, Нацполіції та Генпрокуратурі. Президент доручив Генпрокурору Венедіктовій розібратися з причинами пожеж на Луганщині.
Урядова група на чолі з Сергієм Яровим вилетіла на місце пожеж у Луганській області, вона вивчатиме усі обставини пожеж безпосередньо на місці.
Згодом масштабні пожежі в Луганській області визначили надзвичайною ситуацією.