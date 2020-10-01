Пожары на Луганщине: количество жертв возросло
Процесс тушение огня осложняет очень сильный ветер
Процесс тушение огня осложняет очень сильный ветер
В Луганской области из-за масштабных пожаров жертвами стали уже 8 человек, а 10 человек были госпитализированы.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
По последним данным, в результате обширных ожогов и отравления угарным газом погибло 8 человек, один из них – лесничий, 10 человек госпитализированы", - говорится в сообщении.
Известно, что из населенных пунктов, оказавшихся под угрозой, эвакуировали 120 человек. Сгорело и повреждено огнем ориентировочно 424 здания, из них 311 - жилые дома.
Сформирован областной оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в результате пожаров.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров выделит средства для помощи пострадавшим и преодоления последствий пожаров в Луганской области.
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