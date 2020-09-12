В Запорожской области обнаружили плантацию конопли на 10 миллионов

Всего полицейские изъяли 1910 кустов

Всего полицейские изъяли 1910 кустов

Фото: Нацполиция

В Запорожской области во время проведения профилактических мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотиков полицейские обнаружили посевы конопли на 10 миллионов гривен.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, жители Мелитополя, одному из которых на праве аренды принадлежит земельный участок возле села Заречное, частично засеяли поле с подсолнухами каннабисом.

В пятницу, 11 сентября, полицейские задержали двух "аграриев" на участке во время обработки наркотических кустов. Между подсолнухами обнаружили 1910 кустов высотой два метра. Их стоимость на "черном" рынке достигает 10 млн грн", - говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, полиция осуществляет досудебное расследование.

Напомним, оперативники блокировали деятельность группировки наркодилеров с Львовщины и Киевщины, ежемесячно злоумышленники производили почти 5 кг наркотиков более чем на 3 миллиона гривен.