Фото: полиция

Происшествие случилось утром 20 октября на одной из железнодорожных станций в Хаджибейском районе Одессы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Предварительно, 49-летний мужчина переходил колеи в неустановленном месте и не реагировал на звуковые сигналы, подаваемые машинистом грузового поезда. Несмотря на примененное машинистом экстренное торможение, избежать наезда не удалось.

Мужчина получил тяжелые травмы, в том числе травматическую ампутацию руки. Его госпитализировали.

Правоохранители устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего.

Напомним, вечером 18 октября во Львове возле стадиона "Динамо" поезд сбил 21-летнюю девушку. От полученных травм она погибла.