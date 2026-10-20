В Херсонской области из-за российских обстрелов пострадали 6 гражданских, среди них 3 детей

Фото: Нацполиция

В результате российских обстрелов Херсонской области 20 октября пострадали шесть гражданских, в том числе трое детей в возрасте 12 и 13 лет. Пятеро человек получили травмы из-за артиллерийских обстрелов Херсона, еще один человек пострадал в Белой Кринице в результате атаки российских беспилотников

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, 20 октября 2026 года российские военные атаковали населенные пункты области артиллерией и беспилотниками разных типов.

В Херсоне в результате артиллерийского обстрела травмы разной степени тяжести получили пятеро мирных жителей. Среди пострадавших двое 12-летних детей и один 13-летний ребенок.

Еще один человек пострадал в Белой Кринице из-за атаки российских БПЛА.

Также в результате обстрелов повреждены частные дома и автомобили.

По фактам обстрелов прокуроры начали досудебное расследование по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины – военные преступления.

Напомним, что в Бериславском районе Херсонской области 20 октября в результате атаки российского беспилотника на автомобиль пострадал мужчина.