В Херсонской области из-за российских обстрелов пострадали 6 гражданских, среди них 3 детей
В результате российских обстрелов Херсонской области 20 октября пострадали шесть гражданских, в том числе трое детей в возрасте 12 и 13 лет. Пятеро человек получили травмы из-за артиллерийских обстрелов Херсона, еще один человек пострадал в Белой Кринице в результате атаки российских беспилотников
Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .
По данным следствия, 20 октября 2026 года российские военные атаковали населенные пункты области артиллерией и беспилотниками разных типов.
В Херсоне в результате артиллерийского обстрела травмы разной степени тяжести получили пятеро мирных жителей. Среди пострадавших двое 12-летних детей и один 13-летний ребенок.
Еще один человек пострадал в Белой Кринице из-за атаки российских БПЛА.
Также в результате обстрелов повреждены частные дома и автомобили.
По фактам обстрелов прокуроры начали досудебное расследование по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины – военные преступления.
Напомним, что в Бериславском районе Херсонской области 20 октября в результате атаки российского беспилотника на автомобиль пострадал мужчина.