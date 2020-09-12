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12 вересня 2020, 16:49 3

У Запорізькій області виявили плантацію конопель на 10 мільйонів

12 вересня 2020, 16:49 3
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Загалом поліцейські вилучили 1910 кущів
Загалом поліцейські вилучили 1910 кущів
Фото: Нацполіція
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У Запорізькій області під час проведення профілактичних заходів з протидії незаконному обігу наркотиків поліцейські виявили посіви конопель на 10 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, мешканці Мелітополя, одному з яких на праві оренди належить земельна ділянка біля села Зарічне, частково засіяли поле з соняшниками канабісом.

У п’ятницю, 11 вересня, поліцейські затримали двох "аграріїв" на ділянці під час обробки наркотичних кущів. Між соняшниками виявили 1910 кущів заввишки два метри. Їх вартість на "чорному" ринку сягає 10 млн грн”, - йдеться в повідомленні.

За цим фактом була відкрита кримінальна справа, поліція здійснює досудове розслідування.

Нагадаємо, оперативники блокували діяльність угруповання наркодилерів з Львівщини та Київщини. Щомісяця зловмисники виробляли майже 5 кг наркотиків на понад 3 мільйона гривень.

Запоріжжя поліція наркотики злочин затримання
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