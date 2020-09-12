Стрельба в Украинке: полиция задержала организатора

Меру пресечения для задержанного выберет суд

Меру пресечения для задержанного выберет суд

Фото: Нацполиция

В Киеве работники полиции задержали организатора стрельбы в городе Украинка, в результате которой два человека получили ранения.

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Работники Управления уголовного розыска полиции столичной области установили и задержали основного организатора конфликта, в результате которого произошла стрельба возле кафе в городе Украинка Обуховского района", - говорится в сообщении.

Им оказался 32-летний гражданин Российской Федерации, который уже имел проблемы с законом.

По данным полиции, задержанный скрывался от следствия в городе Киев. Установлено, что именно он прибыл из столицы и во время инцидента из травматического оружия ранил двух жителей города Украинка, за жизни которых в дальнейшем боролись врачи.

Сейчас иностранец задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об объявлении ему подозрения", - добавили в полиции.

Напомним, 3 сентября на Киевщине в кафе произошла перестрелка, есть раненые, один из них скрылся из больницы.

Позже правоохранители установили личности 22 участников стрельбы в городе Украинка Киевской области.