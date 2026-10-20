На Черниговщине будут судить мать и ее подельника за сексуальную эксплуатацию 7-летней девочки

Фото: Офис Генерального прокурора

На Черниговщине в суд направили обвинительный акт в отношении 33-летней женщины и ее 52-летнего сообщника, обвиняемых в торговле ребенком и сексуальном насилии над 7-летней девочкой

Об этом сообщила Черниговская областная прокуратура, передает RegioNews .

Правоохранители задокументировали два эпизода сексуального насилия в отношении ребенка. По версии следствия, во время одного из них мужчина вместе с матерью и девочкой уехал в лесной массив, где ребенка принуждали к действиям сексуального характера.

В противном случае женщина передала дочь сообщнику в обмен на продукты. После этого мужчина отвез девочку в водоем и совершил к ней сексуальное насилие.

Мужчине инкриминируют получение малолетнего лица с целью эксплуатации и повторное совершение действий сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 14-летнего возраста, — по части 3 статьи 149 и части 6 статьи 153 Уголовного кодекса Украины. Он находится под стражей.

Матери девочки инкриминируют торговлю ребенком, сексуальное насилие и изготовление детской порнографии по части 3 статьи 149, части 4 статьи 153 и части 4 статьи 301-1 Уголовного кодекса Украины. Женщина также находится под стражей.

В ходе досудебного расследования из семьи изъяли двоих детей. Сейчас они находятся за границей на попечении бабушки.

Кроме того, в другом уголовном производстве мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы за изнасилование другого ребенка. Приговор был вынесен в июне 2026 года. Сторона обвинения обжалует его, настаивая на пожизненном лишении свободы.

Напомним, ранее Верховный Суд оставил без изменений приговор жителю Львова за изнасилование 11-летнего мальчика . Злоумышленник получил 13 лет лишения свободы.