В Днепре посреди улицы взорвалась граната, ранен пешеход

Его доставили в больницу с ранениями

Его доставили в больницу с ранениями

Фото: Нацполиция

В Днепре 11 сентября около 21:00 произошел взрыв на одной из улиц города, в результате которого был травмирован 37-летний мужчина.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, взрыв произошел, когда потерпевший шел по улице в Индустриальном районе. В результате он получил травмы рук и ног и был госпитализирован в больницу.

Предварительно, сдетонировало самодельное взрывное устройство на основе гранаты "РГД-5".

На месте происшествия работают полицейские следственно-оперативной группы и взрывотехинки. По данному факту следственными Индустриального отделения полиции Днепровского ОП решается вопрос об открытии уголовного производства", - говорится в сообщении.

Также полиция принимает меры для установления личности злоумышленника, который заложил гранату, и всех обстоятельств происшествия.

Напомним, в промзоне Киева взорвалась автоцистерна для перевозки газа: есть жертвы. Взрыв газового балона произошел из-за проведения сварочных работ.