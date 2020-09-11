Оперативники блокировали деятельность группировки наркодилеров с Львовщины и Киевщины
Сотрудники СБУ блокировали деятельность наркогруппировки, которая занималась масштабным изготовлением и сбытом психотропов в западных и центральных регионах Украины. Во время 10 обысков по местам жительства и в нарколаборатории на Львовщине, Житомирщине и в столичном регионе было выявлено почти 10 кг метадона.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.
В группу входили жители Львовской и Киевской областей. Нарколабораторию по синтезу наркотиков они обустроили в одном из населенных пунктов Житомирщины", - говорится в сообщении.
Запрещенные вещества сбывали оптовыми партиями наркодилерам. Клиентам наркотики доставляли курьеры.
Трех ключевых участников группировки правоохранители задержали в соответствии со ст. 208 Уголовно процессуального кодекса Украины при сбыте "товара" на 45 тысяч гривен.
Напомним, в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали одного из руководителей международной террористической организации "Исламское государство”.