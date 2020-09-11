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11 сентября 2020, 11:44 8

Оперативники блокировали деятельность группировки наркодилеров с Львовщины и Киевщины

11 сентября 2020, 11:44 8
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Ежемесячно злоумышленники производили почти 5 кг наркотиков более чем на 3 миллиона гривен
Ежемесячно злоумышленники производили почти 5 кг наркотиков более чем на 3 миллиона гривен
Фото: СБУ
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Сотрудники СБУ блокировали деятельность наркогруппировки, которая занималась масштабным изготовлением и сбытом психотропов в западных и центральных регионах Украины. Во время 10 обысков по местам жительства и в нарколаборатории на Львовщине, Житомирщине и в столичном регионе было выявлено почти 10 кг метадона.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

В группу входили жители Львовской и Киевской областей. Нарколабораторию по синтезу наркотиков они обустроили в одном из населенных пунктов Житомирщины", - говорится в сообщении.

Запрещенные вещества сбывали оптовыми партиями наркодилерам. Клиентам наркотики доставляли курьеры.

Трех ключевых участников группировки правоохранители задержали в соответствии со ст. 208 Уголовно процессуального кодекса Украины при сбыте "товара" на 45 тысяч гривен.

Напомним, в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали одного из руководителей международной террористической организации "Исламское государство”.

Украина СБУ наркотики регионы правоохранители
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