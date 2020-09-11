Оперативники блокировали деятельность группировки наркодилеров с Львовщины и Киевщины

Ежемесячно злоумышленники производили почти 5 кг наркотиков более чем на 3 миллиона гривен

Ежемесячно злоумышленники производили почти 5 кг наркотиков более чем на 3 миллиона гривен

Фото: СБУ

Сотрудники СБУ блокировали деятельность наркогруппировки, которая занималась масштабным изготовлением и сбытом психотропов в западных и центральных регионах Украины. Во время 10 обысков по местам жительства и в нарколаборатории на Львовщине, Житомирщине и в столичном регионе было выявлено почти 10 кг метадона.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ. В группу входили жители Львовской и Киевской областей. Нарколабораторию по синтезу наркотиков они обустроили в одном из населенных пунктов Житомирщины", - говорится в сообщении. Запрещенные вещества сбывали оптовыми партиями наркодилерам. Клиентам наркотики доставляли курьеры. Трех ключевых участников группировки правоохранители задержали в соответствии со ст. 208 Уголовно процессуального кодекса Украины при сбыте "товара" на 45 тысяч гривен. Напомним, в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали одного из руководителей международной террористической организации "Исламское государство”.

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