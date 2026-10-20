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20 октября 2026, 21:21

Россияне почти 70 раз атаковали Днепропетровщину: 2 погибших и 7 раненых

20 октября 2026, 21:21
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Фото: Днепропетровская ОВА
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В Днепропетровской области в результате российских атак 20 октября погибли двое мужчин, еще семь человек получили ранения. В течение дня российские войска почти 70 раз атаковали четыре района области беспилотниками и артиллерией

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Днепре в результате атаки погибли двое мужчин, еще четыре человека получили ранения. Двое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии. Также повреждены склады и инфраструктура.

На Синельниковщине русские войска атаковали райцентр и Петропавловскую общину. Повреждены объекты инфраструктуры и частные дома. В больницу доставили 65-летнего мужчину. Его состояние медики оценивают как средней тяжести.

В Никопольском районе под ударом были Никополь, Марганецкая, Красногригорьевская и Покровская общины. Повреждены предприятие, частные дома и автомобили. Ранения получил 41-летний мужчина, который будет лечиться амбулаторно.

В Грушевском обществе Криворожского района пострадал 66-летний мужчина. Его госпитализировали, состояние средней тяжести.

Напомним, что в пригороде Днепра в результате российской атаки на складские помещения погибли два человека. Их тела обнаружили спасатели при ликвидации последствий удара.

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