10:26  12 сентября
Коронавирус в Украине: зафиксировано 3103 новых случая
21:10  11 сентября
22 общественные организации требуют уволить нового заместителя Венедиктовой
10:09  12 сентября
В зоне ООС за прошедшие сутки обстрелов не зафиксировано - штаб
UA | RU
UA | RU
12 сентября 2020, 13:24 5

СБУ задержала агента ФСБ, который планировал диверсию в Ровно

12 сентября 2020, 13:24 5
Читайте також українською мовою
Он передавал враждебным спецслужбам информацию о важных военных объектах
Он передавал враждебным спецслужбам информацию о важных военных объектах
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

В субботу, 12 сентября работники контрразведки СБУ задержали жителя Одесской области, который пытался устроить теракт в Ровно на областном водоканале.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, он сотрудничал с ФСБ России и предлагал услуги в совершении убийств участников операции Объединенных сил.

Оперативники и следователи органов безопасности установили, что в мае 2020 года житель Одесской области инициативно установил контакт с кадровым сотрудником ФСБ РФ. По заданию куратора сначала он передавал спецслужбе страны-агрессора информацию об одном из военных объектов Одесской области", - говорится в сообщении.

Также злоумышленник предложил представителям ФСБ свои услуги в совершении убийств украинских военных, которые задействованы в операции Объединенных сил.

В сентябре 2020 года агент ФСБ получил новое задание от кураторов: осуществить диверсию на одном из объектов "Ровнооблводоканала". Контрразведчики задержали злоумышленника непосредственно после закладки ним взрывного устройства", - добавили в СБУ.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении государственной измены и диверсионной деятельности.

Напомним, схема на 100 миллионов: СБУ провела обыски на таможенных пунктах. Чиновники организовали коррупционную схему с растаможивания автомобилей.

СБУ теракт ФСБ РФ задержание Ровно контрразведка
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Стрельба в Украинке: полиция задержала организатора
12 сентября 2020, 12:03
В Мариуполе прошли антитеррористические учения
11 сентября 2020, 18:22
Против Порошенко открыли 15 новых дел, - адвокат
11 сентября 2020, 14:35
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
"Зеленые" кандидаты в Харькове: электоральные карлики против великана Кернеса
Монополия в Запорожской области: кто контролирует автовокзалы региона
Все публикации »
Виктор Небоженко
Петр Олещук
Виктор Небоженко
Все блоги »