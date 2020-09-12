СБУ задержала агента ФСБ, который планировал диверсию в Ровно

Он передавал враждебным спецслужбам информацию о важных военных объектах

Он передавал враждебным спецслужбам информацию о важных военных объектах

Фото: СБУ

В субботу, 12 сентября работники контрразведки СБУ задержали жителя Одесской области, который пытался устроить теракт в Ровно на областном водоканале.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, он сотрудничал с ФСБ России и предлагал услуги в совершении убийств участников операции Объединенных сил.

Оперативники и следователи органов безопасности установили, что в мае 2020 года житель Одесской области инициативно установил контакт с кадровым сотрудником ФСБ РФ. По заданию куратора сначала он передавал спецслужбе страны-агрессора информацию об одном из военных объектов Одесской области", - говорится в сообщении.

Также злоумышленник предложил представителям ФСБ свои услуги в совершении убийств украинских военных, которые задействованы в операции Объединенных сил.

В сентябре 2020 года агент ФСБ получил новое задание от кураторов: осуществить диверсию на одном из объектов "Ровнооблводоканала". Контрразведчики задержали злоумышленника непосредственно после закладки ним взрывного устройства", - добавили в СБУ.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении государственной измены и диверсионной деятельности.

Напомним, схема на 100 миллионов: СБУ провела обыски на таможенных пунктах. Чиновники организовали коррупционную схему с растаможивания автомобилей.