На трассе Киев – Одесса после атаки перекрыли движение: как объехать

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На автодороге М-05 Киев – Одесса, на участке с 13-го по 15-й км, в районе перекрестка в поселок Чабаны, временно ограничено движение транспорта в направлении Киева

Об этом сообщает корреспондент RegioNews и патрульная полиция.

Движение в направлении столицы перекрыто, тогда как в направлении Одессы транспорт движется двумя полосами.

Объезд в направлении Киева: через населенные пункты Чабаны и Гатное.

На месте работают патрульные, обеспечивающие безопасность дорожного движения на перекрестке Чабаны – Гатное.

Водителям рекомендуют учитывать ситуацию при планировании маршрута и по возможности выбирать альтернативные пути.

Видео – по ссылке.

Напомним, ранее корреспондент RegioNews сообщил, что утром 20 октября под Киевом, у поселка Чабаны, зафиксировали прилет в районе торгового центра "Эпицентр". Над местом события поднимался густой черный дым.

По данным прокуратуры, погибли три человека, еще четверо ранены.