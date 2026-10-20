В Херсонской области российский дрон попал в автомобиль: раненый водитель

Фото: ГСЧС

В Бериславском районе Херсонской области 20 октября в результате атаки российского беспилотника на автомобиль пострадал мужчина

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews .

После попадания транспортное средство загорелось. Раненого водителя доставили в медицинское учреждение.

Спасатели ликвидировали пожар, несмотря на угрозу повторных российских атак.

Напомним, что в Краматорске Донецкой области в результате российского авиаудара 20 октября погибли трое мужчин, еще пять человек получили ранения. Среди пострадавших две женщины и трое мужчин.