В Херсонской области российский дрон попал в автомобиль: раненый водитель
В Бериславском районе Херсонской области 20 октября в результате атаки российского беспилотника на автомобиль пострадал мужчина
Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews .
После попадания транспортное средство загорелось. Раненого водителя доставили в медицинское учреждение.
Спасатели ликвидировали пожар, несмотря на угрозу повторных российских атак.
Напомним, что в Краматорске Донецкой области в результате российского авиаудара 20 октября погибли трое мужчин, еще пять человек получили ранения. Среди пострадавших две женщины и трое мужчин.
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