В Ровенской области осудили агента ФСБ, который готовил подрыв железнодорожного пути

Фото: СБУ

По материалам Службы безопасности Украины агент ФСБ получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества за подготовку диверсии на железной дороге в Ровенской области.

Об этом сообщила СБУ, передает RegioNews .

По данным следствия, задачу российских спецслужб выполнял безработный житель Львовщины, завербованный через антиукраинские комментарии в чатах Telegram-каналов. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за вандализм на местах захоронения украинских защитников.

После вербовки агент получил от представителей ФСБ пошаговые инструкции: забрать взрывчатку из тайника, приехать в Ровенскую область и заложить устройство под железнодорожный путь, по которому курсируют грузовые поезда.

По замыслу российских спецслужб, взрывчатку должны были дистанционно взорвать во время движения поезда.

В январе 2025 года контрразведчики СБУ разоблачили мужчину во время подготовки диверсии и задержали у железнодорожного пути. Он не успел заложить самодельное взрывное устройство.

Суд признал мужчину виновным в государственной измене и диверсии, совершенных в условиях военного положения, — по части 2 статьи 111 и части 2 статьи 113 Уголовного кодекса Украины. Ему назначили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование проводили сотрудники СБУ в Ровенской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, ранее в Харькове был задержан еще один агент ФСБ. Вражеским приспешником оказался 19-летний местный житель, мать которого в январе 2025 года СБУ разоблачила на организации теракта.