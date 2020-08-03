16:16  03 августа
В "красной зоне" Буковины усилили карантин
11:32  03 августа
Городской совет Тернополя выступил против внесения города в красную зону
08:15  03 августа
На Донбассе боевики дважды нарушили режим перемирия - штаб
UA | RU
UA | RU
03 августа 2020, 16:25 13

Заложница рассказала, о чем говорила с "киевским террористом"

03 августа 2020, 16:25 13
Читайте також українською мовою
Главным требованием террориста было вызвать полицию и журналистов
Главным требованием террориста было вызвать полицию и журналистов
Фото: скриншот видео
Читайте також
українською мовою

Заложница террориста Сухроба Каримова Наталья рассказала, о чем с ним разговаривала, пока его не схватили сотрудники СБУ.

Об этом она сообщила журналистам издания "vesti.ua", передает RegioNews.

Он пришел в отделение около 12 часов. Сказал, что нужно вызвать полицию, потому что у него бомба в сумке. Я вообще подумала, что это шутка. Деньги ему не нужны были. Это неправда, что он требовал 40 тысяч гривен", - сказала она.

Во время прямого включения из кабинета, где террорист держал в заложниках Наталью, было видно, что он ведет себя вальяжно, но не агрессивно. По словам заложницы, ей удалось расположить террориста к себе.

Говорили о погоде, природе. Никакого оружия он не демонстрировал, сказал, что бомба в сумке", - добавила она.

Напомним, 3 августа в центре Киева неизвестный угрожает взорвать помещение банка. Работники полиции ведут переговоры с террористом.

Позже появилось фото и информация о личности террориста, им оказался гражданин Узбекистана. Руководство операции полностью взяла на себя СБУ, введен в действие план "Бумеранг".

По данным СМИ, "киевский террорист" требует 40 тысяч гривен. Силовики провели спецоперацию по обезвреживанию злоумышленника и задержали "киевского террориста".

СБУ Киев банки полиция Интервью террорист Заложники
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
По факту захвата отделения банка в Киеве открыли уголовное дело
03 августа 2020, 15:57
Правоохранители задержали "киевского террориста" в БЦ "Леонардо"
03 августа 2020, 15:04
"Киевский террорист" требует 40 тысяч гривен - СМИ
03 августа 2020, 14:39
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
31 июля 2020
День полтавского сурка
23 июля 2020
Чорное Зе!ркало в Луцке
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
Все видео »
Глава Херсонской ОГА об Александре Дубинском, жалобах Арахамии и скандальных танцах на 8 марта
Политические маски-шоу. Кто заказал губернатора Полтавщины
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »