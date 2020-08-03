Заложница рассказала, о чем говорила с "киевским террористом"

Главным требованием террориста было вызвать полицию и журналистов

Главным требованием террориста было вызвать полицию и журналистов

Фото: скриншот видео

Заложница террориста Сухроба Каримова Наталья рассказала, о чем с ним разговаривала, пока его не схватили сотрудники СБУ.

Об этом она сообщила журналистам издания "vesti.ua", передает RegioNews.

Он пришел в отделение около 12 часов. Сказал, что нужно вызвать полицию, потому что у него бомба в сумке. Я вообще подумала, что это шутка. Деньги ему не нужны были. Это неправда, что он требовал 40 тысяч гривен", - сказала она.

Во время прямого включения из кабинета, где террорист держал в заложниках Наталью, было видно, что он ведет себя вальяжно, но не агрессивно. По словам заложницы, ей удалось расположить террориста к себе.

Говорили о погоде, природе. Никакого оружия он не демонстрировал, сказал, что бомба в сумке", - добавила она.

Напомним, 3 августа в центре Киева неизвестный угрожает взорвать помещение банка. Работники полиции ведут переговоры с террористом.

Позже появилось фото и информация о личности террориста, им оказался гражданин Узбекистана. Руководство операции полностью взяла на себя СБУ, введен в действие план "Бумеранг".

По данным СМИ, "киевский террорист" требует 40 тысяч гривен. Силовики провели спецоперацию по обезвреживанию злоумышленника и задержали "киевского террориста".