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03 августа 2020, 15:57 2

По факту захвата отделения банка в Киеве открыли уголовное дело

03 августа 2020, 15:57 2
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Полиция квалифицировала захвата банка как терроризм
Полиция квалифицировала захвата банка как терроризм
Фото: Нацполиция
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Прокуратура города Киева осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, которое было начатом по факту террористического акта в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает RegioNews.

Сейчас гражданина Узбекистана, который угрожал взрывом, задержан. Продолжаются первоочередные следственные действия", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве поручено следователям Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

Напомним, 3 августа в центре Киева неизвестный угрожает взорвать помещение банка. Работники полиции ведут переговоры с террористом.

Позже появилось фото и информация о личности террориста, им оказался гражданин Узбекистана. Руководство операции полностью взяла на себя СБУ, введен в действие план "Бумеранг".

По данным СМИ, "киевский террорист" требует 40 тысяч гривен. Силовики провели спецоперацию по обезвреживанию злоумышленника и задержали "киевского террориста".

Офис генпрокурора Киев уголовное дело полиция Уголовная ответственность террорист
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