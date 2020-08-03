По факту захвата отделения банка в Киеве открыли уголовное дело

Полиция квалифицировала захвата банка как терроризм

Полиция квалифицировала захвата банка как терроризм

Фото: Нацполиция

Прокуратура города Киева осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, которое было начатом по факту террористического акта в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает RegioNews.

Сейчас гражданина Узбекистана, который угрожал взрывом, задержан. Продолжаются первоочередные следственные действия", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве поручено следователям Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

Напомним, 3 августа в центре Киева неизвестный угрожает взорвать помещение банка. Работники полиции ведут переговоры с террористом.

Позже появилось фото и информация о личности террориста, им оказался гражданин Узбекистана. Руководство операции полностью взяла на себя СБУ, введен в действие план "Бумеранг".

По данным СМИ, "киевский террорист" требует 40 тысяч гривен. Силовики провели спецоперацию по обезвреживанию злоумышленника и задержали "киевского террориста".