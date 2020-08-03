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03 августа 2020, 15:44 7

Пассажиры поезда несмотря на запрет требовали остановить его в Тернополе

03 августа 2020, 15:44 7
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Они купили билеты после внесения Тернополя в красную зону
Они купили билеты после внесения Тернополя в красную зону
Фото: flickr
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В Тернополе пассажиры поезда "Киев-Трускавец" устроили бунт, чтобы он остановился в городе, несмотря на запрет "Укрзализныци".

Об этом во время сессии городского совета сообщил мэр города Сергей Надал, передает RegioNews.

Известно, что в нем находились 85 жителей Тернополя и области, которые требовали, чтобы поезд остановился в городе.

По словам мэра, пассажиры купили билеты после внесения Тернополя в красную зону, однако о том, что поезд не будет останавливаться в городе, узнали от проводницы.

Им предлагали выходить в час ночи в Хмельницком или в 4 утра во Львове.

Ехали родители с детьми, больными ДЦП. Только когда тернополяне подняли бунт, начальник поезда таки согласился остановиться и высадить людей в Тернополе", - сообщил Надал.

Напомним, 1 августа городские власти Луцка отказались усиливать карантин, хотя город относится к самой опасной зоне по распространению Covid-19. В тот же день мэры Тернополя и Ивано-Франковска выступили против усиления карантина в их городах.

На следующий день министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что местные власти не могут смягчать карантинные мероприятия и не имеет на это полномочий.

Впоследствии заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что мэры городов будут нести ответственное за каждого умершего от COVID-19.

коронавирус карантин Укрзализныця поезд пассажир Тернополь
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