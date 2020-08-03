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03 серпня 2020, 15:44 7

Пасажири потяга попри заборону вимагали зупинити його у Тернополі

03 серпня 2020, 15:44 7
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Вони купили квитки після внесення Тернополя в червону зону
Вони купили квитки після внесення Тернополя в червону зону
Фото: flickr
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У Тернополі пасажири потягу "Київ-Трускавець" влаштували бунт, щоб він зупинився у місті попри заборону "Укрзалізниці". 

Про це під час сесії міської ради повідомив міський голова Сергій Надал, передає RegioNews.

Відомо, що в ньому перебували 85 мешканців Тернополя та області, які вимагали, щоб потяг зупинився в місті.

За словами мера, пасажири купили квитки після внесення Тернополя в червону зону, однак про те, що потяг не зупинятиметься у місті, дізналися від провідниці.

Їм пропонували виходити в першій ночі у Хмельницькому або о 4 ранку у Львові.

Їхали батьки з дітьми, хворими на ДЦП. Тільки коли тернополяни вчинили бунт, керівник потяга таки погодився зупинитися і висадити людей в Тернополі", - повідомив Надал.

Нагадаємо, 1 серпня міська влада Луцька відмовилася посилювати карантин, хоч місто відноситься до найнебезпечнішої зони із поширення Covid-19. Того ж дня мери Тернополя та Івано-Франківська виступили проти посилення карантину в їхніх містах.

Наступного дня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що місцева влада не може пом'якшувати карантинні заходи і не має на це повноважень.

Згодом заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що мери міст будуть нести відповідальніть за кожного померлого від COVID-19.

коронавірус карантин Укрзализныця поїзд пасажир Тернопіль
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