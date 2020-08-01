10:53  01 августа
В Украине 1172 новых случая COVID-19, количество больных продолжает расти
11:44  01 августа
За год площадь пожаров в Украине увеличилась в 40 раз
18:05  01 августа
В зоне ООС обстрелов со стороны противника не зафиксировано - штаб
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
01 августа 2020, 16:45 5

В Одесском СИЗО открыли платные камеры с кондиционером и бойлером

01 августа 2020, 16:45 5
Читайте також українською мовою
Также VIP-камеры появились в Николаеве
Также VIP-камеры появились в Николаеве
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

В Одесском СИЗО открыли две платные камеры, в которых сделали современный ремонт и оснастили всем необходимым для проживания.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, передает RegioNews.

По его словам, одна камера приспособлена для пребывания двух человек, другая - для троих. Министр пошутил, что цены в СИЗО в курортной Одессе "стабильные независимо от сезона".

В Одессе всегда круто, поэтому цены стабильны независимо от сезона: сутки - 985 грн, неделя - 3502 грн, месяц - 4093 грн. И теперь, выезжая в Одессу, к стандартному набору плавок, солнцезащитного крема и очков теперь следует добавлять сертификат на платную камеру", - написал министр.

Он напомнил, что на пребывание в камерах можно приобрести сертификаты, а также показал фотографии нового ремонта. На фото видно, что камеры оснащены кондиционером и бойлером.

Малюська добавил, что 1 августа VIP-камеры появились и в Николаеве. Там сутки стоят 452 гривен, неделя - 1540 гривен, месяц - 3666 гривен.

Напомним, 24 июля Минюст начал продажу подарочных сертификатов на платные камеры в СИЗО. Уже на следующий день мэру Одессы Труханову подарили сертификат на VIP-камеру в СИЗО.

Такжне Минюст планирует уже летом продавать незадействованные тюрьмы. Здания тюрем будут продавать на открытых аукционах через систему "Prozorro".

Одесса СИЗО министр Денис Малюська камеры
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
"Луцкий террорист" объявил голодовку
31 июля 2020, 21:20
В Одесской области блокировали масштабную контрабанду сигарет в Украину
31 июля 2020, 18:16
В Одесской области анонсировали масштабные антитеррористические учения
31 июля 2020, 14:49
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
31 июля 2020
День полтавского сурка
23 июля 2020
Чорное Зе!ркало в Луцке
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
Все видео »
Киев: кому принадлежат автовокзалы столицы
Местные выборы вопреки сценарию: как партия Зеленского переиграет саму себя
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »