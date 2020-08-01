В Одесском СИЗО открыли платные камеры с кондиционером и бойлером

Также VIP-камеры появились в Николаеве

Также VIP-камеры появились в Николаеве

Фото: Facebook

В Одесском СИЗО открыли две платные камеры, в которых сделали современный ремонт и оснастили всем необходимым для проживания.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, передает RegioNews.

По его словам, одна камера приспособлена для пребывания двух человек, другая - для троих. Министр пошутил, что цены в СИЗО в курортной Одессе "стабильные независимо от сезона".

В Одессе всегда круто, поэтому цены стабильны независимо от сезона: сутки - 985 грн, неделя - 3502 грн, месяц - 4093 грн. И теперь, выезжая в Одессу, к стандартному набору плавок, солнцезащитного крема и очков теперь следует добавлять сертификат на платную камеру", - написал министр.

Он напомнил, что на пребывание в камерах можно приобрести сертификаты, а также показал фотографии нового ремонта. На фото видно, что камеры оснащены кондиционером и бойлером.

Малюська добавил, что 1 августа VIP-камеры появились и в Николаеве. Там сутки стоят 452 гривен, неделя - 1540 гривен, месяц - 3666 гривен.

Напомним, 24 июля Минюст начал продажу подарочных сертификатов на платные камеры в СИЗО. Уже на следующий день мэру Одессы Труханову подарили сертификат на VIP-камеру в СИЗО.

Такжне Минюст планирует уже летом продавать незадействованные тюрьмы. Здания тюрем будут продавать на открытых аукционах через систему "Prozorro".