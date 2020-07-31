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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
31 июля 2020, 14:49 5

В Одесской области анонсировали масштабные антитеррористические учения

31 июля 2020, 14:49 5
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Граждан предупреждают о возможном запрете на передвижение людей и транспорта
Граждан предупреждают о возможном запрете на передвижение людей и транспорта
Фото: СБУ
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В Одесской области с 3 по 7 августа состоятся плановые тактико-специальные антитеррористические учения, которые проведет Служба безопасности Украины.

Об этом сообщает управление СБУ в Одесской области, передает RegioNews.

Учения пройдут на территории юга Одесской области (н.п. Сергеевка, Шабо, Прибрежное, Беленькое и прилегающие территории) в условиях максимально приближенных к реальным с использованием специальной техники и вооружения", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в учениях примут участие подразделения СБУ, Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Нацполиции, Государственной пограничной службы и ГСЧС.

Служба безопасности Украины призывает жителей, проживающих в районе проведения учений, сохранять спокойствие в связи с сосредоточением в населенных пунктах спецназовцев и военных", - сообщают силовики.

В ведомстве добавили, что во время учений возможно временное введение особого режима, в том числе ограничение или запрет на передвижение людей и транспортных средств, а также проверка документов и осмотр автомобилей.

Напомним, В Кривом Роге задержали грабителей ювелирного магазина на Закарпатье, им грозит лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Одесса СБУ учения террористы
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