В Одесской области анонсировали масштабные антитеррористические учения

Граждан предупреждают о возможном запрете на передвижение людей и транспорта

Граждан предупреждают о возможном запрете на передвижение людей и транспорта

Фото: СБУ

В Одесской области с 3 по 7 августа состоятся плановые тактико-специальные антитеррористические учения, которые проведет Служба безопасности Украины.

Об этом сообщает управление СБУ в Одесской области, передает RegioNews.

Учения пройдут на территории юга Одесской области (н.п. Сергеевка, Шабо, Прибрежное, Беленькое и прилегающие территории) в условиях максимально приближенных к реальным с использованием специальной техники и вооружения", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в учениях примут участие подразделения СБУ, Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Нацполиции, Государственной пограничной службы и ГСЧС.

Служба безопасности Украины призывает жителей, проживающих в районе проведения учений, сохранять спокойствие в связи с сосредоточением в населенных пунктах спецназовцев и военных", - сообщают силовики.

В ведомстве добавили, что во время учений возможно временное введение особого режима, в том числе ограничение или запрет на передвижение людей и транспортных средств, а также проверка документов и осмотр автомобилей.

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