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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
24 июля 2020, 13:20 52

Минюст начал продажу подарочных сертификатов на платные камеры в СИЗО

24 июля 2020, 13:20 52
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Также в министерстве рассказали, сколько прибыли принесли платные камеры
Фото: Минюст
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Министр юстиции Денис Малюська сообщил о введении подарочных сертификатов на пользование услугами платных камер в СИЗО.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Подарите знакомому подарочный сертификат, и, если его возьмут под стражу, он сможет попасть в камеру с улучшенными условиями содержания", - написал Малюська.

Он добавил, что приобрести сертификат можно прямо с компьютера или смартфона на сайте Минюста и напомнил, что сертификат действует только в течении 6 месяцев после покупки.

Если в течение указанного срока одаряемый не будет взят под стражу и не попадет в СИЗО, средства зачисляются в качестве благотворительной помощи соответствующем следственному изолятору", - добавил он.

Также по данным Минюста, по состоянию на 22 июля за пользование платными камерами в СИЗО государственный бюджет получил 318 тысяч гривен. Больше всего денег заплати в Киевском СИЗО, это почти 250 тысяч гривен.

За камеры в СИЗО Запорожья бюджет получил 20 400 гривен, а в СИЗО Львова - 16 тысяч гривен. Меньше всего средств за пребывание в платных камерах получили в Сумском следственном изоляторе - 4 тысячи.

Напомним, 30 июня Денис Малюська показал, на что идут деньги клиентов VIP-камер СИЗО.

Минюст Киев СИЗО доходы бюджет Запорожье камеры
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