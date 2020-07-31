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31 июля 2020, 18:16 1

В Одесской области блокировали масштабную контрабанду сигарет в Украину

31 июля 2020, 18:16 1
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Контрабандные сигареты известных иностранных брендов поставляли в разные регионы на более 15 млн грн в месяц
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В Одесской области Служба безопасности Украины блокировала контрабанду сигарет в Украину на десятки миллионов гривен

Об этом пишет Regionews со ссылкой на сайт СБУ.

Фигуранты нелегально перевозили импортные табачные изделия с одной из соседних стран. Товар хранили в складских помещениях в Овидиопольском районе и продавали его на рынках Одессы.

Также дельцы переправляли сигареты своим сообщникам в западные регионы Украины для нелегального сбыта за границу.

Во время обысков на подпольных складах правоохранители обнаружили более 125 тысяч пачек сигарет без марок акцизного сбора на сумму почти 3 млн грн. Часть контрабандной продукции изъято из двух микроавтобусов, которые находились на территории помещений.

В рамках ранее открытого уголовного производства продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, на днях в Украине блокировали масштабную контрабанду лекарств.

Одесса сигареты контрабанда СБУ уголовное дело
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