Минюст планирует уже летом продавать незадействованные тюрьмы

Здания тюрем будут продавать на открытых аукционах через систему "Prozorro"

Здания тюрем будут продавать на открытых аукционах через систему "Prozorro"

Фото: flickr

Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська, передает RegioNews.

Он добавил, что после поступления средств от продажи планируется начать проектирование и новое строительство в городах, где власть выделила землю, или есть свободная земля.

Прежде всего, это Львов и Киев. К сожалению, парламент не поддержал законопроект, которым устанавливался понятный механизм распределения средств, вырученных от продажи. Поэтому сейчас мы вынуждены адаптироваться к существующим механизмам продажи, которые оставляют желать лучшего и несколько затягивают процесс бюрократическими формальностями", - рассказал Малюська.

По словам министра, ожидается закрытие восьми тюрем согласно проекту по переносу СИЗО из центров городов на окраины или за их пределы.

Минюст планирует перенести киевское СИЗО в Бориспольский район, для этого готовится тендер на разработку проектно-сметной документации.

Впоследствии будет проведен тендер на ремонтно-строительные работы по реконструкции Бориспольской исправительной колонии №119, она станет базой для нового киевского СИЗО.

Вскоре после вывоза оттуда осужденных и увольнения персонала такие тюрьмы будут выставлены на продажу", - подытожил он.

Напомним, 24 июля Минюст начал продажу подарочных сертификатов на платные камеры в СИЗО. Уже на следующий день мэру Одессы Труханову подарили сертификат на VIP-камеру в СИЗО.