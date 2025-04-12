Из-за вражеских обстрелов на Харьковщине вспыхнул пожар

фото: ГСЧС Харьковщины

В субботу, 12 апреля, российские захватчики атаковали беспилотником поселок Золочев в Харьковской области, что привело к пожару в частном секторе.

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате попадания беспилотника произошел пожар в летней кухне частного дома на площади 30 кв.

Также поврежден сам жилой дом и другие дворовые застройки.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

К ликвидации последствий вражеского удара были привлечены 9 спасателей, 2 единицы техники и медицинский расчет ГСЧС.

Напомним, в Харьковской области россияне применили против мирного населения управляемые авиабомбы, артиллерию, РСЗО, FPV-дроны, БпЛА. Пострадали четыре мирных жителя.