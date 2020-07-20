Стали известны даты проведения дополнительного ВНО

Дополнительная сессия начнется 24 июля

Дополнительная сессия начнется 24 июля

Фото из открытых источников

Сессия продлится до 10 августа, поэтому все зарегистрированные смогут сдать экзамен по ряду учебных предметов.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на портал "Освита".

Участие в дополнительной сессии ВНО могут принять только те участники, которые по объективным причинам не смогли прийти на тестирование во время основной сессии, а также лица, которые проживают на временно оккупированной территории или были в АТО.

Всем участникам дополнительной сессии поступят приглашения-пропуска в личный кабинет не позднее чем за пять календарных дней до проведения тестирования по определенному учебному предмету.

График проведения дополнительной сессии 2020 года:

Физика — 24 июля;

Математика — 28 июля;

Испанский язык — 29 июля;

Французский язык — 30 июля;

Немецкий язык — 31 июля;

Английский язык — 03 августа;

Украинский язык и литература — 04 августа;

Биология — 05 августа;

История Украины — 06 августа;

География — 07 августа;

Химия — 10 августа.

Результаты дополнительной сессии ВНО будут объявлены до 14 августа.

Напомним, на прошлой неделе стали известны первые результаты ВНО: математику не сдали 13% абитуриентов, физику – 8%.