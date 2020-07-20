15:37  20 июля
В Черном море начались международные военные учения "Си Бриз"
16:59  20 июля
Зеленского и Авакова могут допросить по делу Шеремета
17:58  20 июля
В зоне ООС зафиксировано 7 обстрелов, один военный погиб
UA | RU
UA | RU
20 июля 2020, 17:31 2

Стали известны даты проведения дополнительного ВНО

20 июля 2020, 17:31 2
Читайте також українською мовою
Дополнительная сессия начнется 24 июля
Дополнительная сессия начнется 24 июля
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Сессия продлится до 10 августа, поэтому все зарегистрированные смогут сдать экзамен по ряду учебных предметов.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на портал "Освита".

Участие в дополнительной сессии ВНО могут принять только те участники, которые по объективным причинам не смогли прийти на тестирование во время основной сессии, а также лица, которые проживают на временно оккупированной территории или были в АТО.

Всем участникам дополнительной сессии поступят приглашения-пропуска в личный кабинет не позднее чем за пять календарных дней до проведения тестирования по определенному учебному предмету.

График проведения дополнительной сессии 2020 года:

Физика — 24 июля;

Математика — 28 июля;

Испанский язык — 29 июля;

Французский язык — 30 июля;

Немецкий язык — 31 июля;

Английский язык — 03 августа;

Украинский язык и литература — 04 августа;

Биология — 05 августа;

История Украины — 06 августа;

География — 07 августа;

Химия — 10 августа.

Результаты дополнительной сессии ВНО будут объявлены до 14 августа.

Напомним, на прошлой неделе стали известны первые результаты ВНО: математику не сдали 13% абитуриентов, физику – 8%.

образование сессия ВНО тесты абитуриент
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Одесском аэропорту будут делать тесты на COVID-19
20 июля 2020, 10:53
На мэра Самбора составили протокол за нарушение карантина
17 июля 2020, 16:39
Призвать в армию могут только по собственному желанию: для абитуриентов действует отсрочка - Минобороны
17 июля 2020, 12:16
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
Все видео »
Битва титанов: что не поделили Садовый и львовский бизнесмен Козловский
Кум Катеринчука и фронтмен ТИКа. Кто стоит за новой "Партией винничан”
Все публикации »
Геннадий Москаль
Игорь Гришачов
Сергей Возный
Все блоги »