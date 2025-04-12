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12 апреля 2025, 17:53

На Ровенщине несовершеннолетний организовал бизнес на уклонистах

12 апреля 2025, 17:53
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фото: Национальная полиция
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Правоохранители Ровенской области задержали злоумышленника, который помогал мужчинам призывного возраста незаконно пересекать границу

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что злоумышленником оказался 17-летний молодой человек.

Так, 11 апреля, минуя контрольно-пропускные пункты, несовершеннолетний, с помощью мотоцикла. А потом пешком, помогал пересечь государственную границу двум гражданам призывного возраста.

Свои "услуги" он оценил в 7000 долларов.

Решается вопрос об уведомлении злоумышленника о подозрении в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст.332 УК Украины и избрании ему меры пресечения.

Напомним, полиция заблокировала 10 каналов незаконного пересечения границы в разных регионах Украины. Организаторам схем объявлены подозрения, а на их "клиентов" составлены административные протоколы.

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