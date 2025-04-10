Одиночество Трампа. Сегодня утром (9 апреля, – прим.ред.) ехал на эфир и думал: странное дело, с приходом Трампа к власти США не приобрели пока ни одного стратегического партнера

Одиночество Трампа. Сегодня утром (9 апреля, – прим.ред.) ехал на эфир и думал: странное дело, с приходом Трампа к власти США не приобрели пока ни одного стратегического партнера

фото: AP

Да что там стратегического! Не приобрели ни одного. А лишь увеличили уровень глобального антиамериканизма, и ни одна "мягкая сила" (soft power), создававшаяся годами (джинсы, музыка и кока-кола), не способна компенсировать глобальный тренд на то, что к США теперь относятся как к потенциальной угрозе. Причем, самое плохое разочарование у тех, кто смотрел на Соединенные Штаты, как на образец демократии, свобод и высокого уровня жизни.

Такими темпами Штаты действительно нивелируют достояние десятилетних сил своих президентов. А экономические процессы, запущенные Трампом, с большим уделом вероятности, создадут еще больше проблем, чем принесут пользы. Мировые экономисты дают прогнозы глобальной рецессии как соотношение 50/50. Пока третий день падают рынки, сложно вообще не хвататься за голову и оптимистично оценивать последствия.

Между тем, Трамп говорит, что каждый лидер после введения дополнительных пошлин теперь хочет поцеловать его в задницу. Такая образность – не просто оборот речи. Трамп действительно верит в свое мессианство, где он стоит на вершине мира (а не только в США). Вот только беда, что тех, кто яростно ненавидит Трампа, становится все больше. И "целование в задницу" – это лишь отвлекающий маневр, чтобы изобрести рецепт, как отделаться от настойчивого абьюзера.

Допускаю, что в бизнесе Трампа, очевидно, никогда и не было доверия и любви. Возможно, мир силы действительно требует себя вести именно так. Но вряд ли у одиночества и агрессии есть счастливый конец.