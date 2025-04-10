02:30  10 апреля
В Украине ускорилась инфляция: как подорожали продукты
04:50  10 апреля
Пить уже не сможет: мужчине запретили посещать все бары из-за жестокой драки
05:38  10 апреля
На Киевщине задержали браконьера с уловом на 700 тысяч гривен
UA | RU
UA | RU
Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
10 апреля 2025, 06:55

Вместо партнеров – давление и тарифы: дипломатия эпохи Трампа

10 апреля 2025, 06:55
Читайте також українською мовою
Одиночество Трампа. Сегодня утром (9 апреля, – прим.ред.) ехал на эфир и думал: странное дело, с приходом Трампа к власти США не приобрели пока ни одного стратегического партнера
Одиночество Трампа. Сегодня утром (9 апреля, – прим.ред.) ехал на эфир и думал: странное дело, с приходом Трампа к власти США не приобрели пока ни одного стратегического партнера
фото: AP
Читайте також
українською мовою

Да что там стратегического! Не приобрели ни одного. А лишь увеличили уровень глобального антиамериканизма, и ни одна "мягкая сила" (soft power), создававшаяся годами (джинсы, музыка и кока-кола), не способна компенсировать глобальный тренд на то, что к США теперь относятся как к потенциальной угрозе. Причем, самое плохое разочарование у тех, кто смотрел на Соединенные Штаты, как на образец демократии, свобод и высокого уровня жизни.

Такими темпами Штаты действительно нивелируют достояние десятилетних сил своих президентов. А экономические процессы, запущенные Трампом, с большим уделом вероятности, создадут еще больше проблем, чем принесут пользы. Мировые экономисты дают прогнозы глобальной рецессии как соотношение 50/50. Пока третий день падают рынки, сложно вообще не хвататься за голову и оптимистично оценивать последствия.

Между тем, Трамп говорит, что каждый лидер после введения дополнительных пошлин теперь хочет поцеловать его в задницу. Такая образность – не просто оборот речи. Трамп действительно верит в свое мессианство, где он стоит на вершине мира (а не только в США). Вот только беда, что тех, кто яростно ненавидит Трампа, становится все больше. И "целование в задницу" – это лишь отвлекающий маневр, чтобы изобрести рецепт, как отделаться от настойчивого абьюзера.

Допускаю, что в бизнесе Трампа, очевидно, никогда и не было доверия и любви. Возможно, мир силы действительно требует себя вести именно так. Но вряд ли у одиночества и агрессии есть счастливый конец.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
США Дональд Трамп президент влияние партнеры
 
Большая чистка мэров. Кто следующий?
Сколько зарабатывают «люди Зеленского»
Вся президентська рать
Самые богатые мэры Украины
Подписывайтесь на RegioNews
09 апреля 2025
"Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию
Украинское общество, разделившись на части и враждуя между собой, докатилось до российских антигуманистических нарративов. Почему военный позволяет себе столь резкие заявления в адрес не просто своих ...
09 апреля 2025
Путь одинокой матери: как живут женщины, потерявшие мужа на войне
До полномасштабной войны статус одинокой мамы имели почти 120 тыс. украинок. Но сегодня этот показатель, к большому сожалению, постоянно увеличивается. Растить в одиночку детей — задача крайне непрост...
04 апреля 2025
Выборы в Украине: когда могут состояться и кому они нужны
Тема новых выборов президента и Верховной Рады Украины так или иначе остается в повестке дня, особенно ввиду возможного перемирия или вообще остановки войны. Когда именно состоятся эти выборы и кому в...
03 апреля 2025
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Дональд Трамп продолжает свою миротворческую деятельность, постепенно закапывая и свою репутацию и свои гипотетические шансы на Нобелевскую премию мира. Но, как это ни парадоксально, «пасхальное перем...
Смертельная статистика: в марте на дорогах Киевщины – 21 погибший
10 апреля 2025, 06:53
На Сумщине обезвредили боевую часть вражеского дрона, упавшего возле частного дома
10 апреля 2025, 06:20
В Житомирской области загорелся строительный магазин
10 апреля 2025, 05:55
На Киевщине задержали браконьера с уловом на 700 тысяч гривен
10 апреля 2025, 05:38
Бойцы ГУР разбили штурмовые подразделения россиян на Запорожье
10 апреля 2025, 05:05
Пить уже не сможет: мужчине запретили посещать все бары из-за жестокой драки
10 апреля 2025, 04:50
На Киевщине в результате пожара пострадали два человека
10 апреля 2025, 04:28
Курила и пила: бабушку закрыли в супермаркете на ночь, но она не растерялась
10 апреля 2025, 04:05
В Киевской области осудили мужчину, который насиловал внучку
10 апреля 2025, 03:51
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию
Путь одинокой матери: как живут женщины, потерявшие мужа на войне
Все публикации »
Юрий Бутусов
Александр Коваленко
Игорь Луценко
Все блоги »