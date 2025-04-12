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12 апреля 2025, 14:52

Смертельное ДТП на Черкащине: погибли два человека

12 апреля 2025, 14:52
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фото: Национальная полиция
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу, 12 апреля, на автодороге Р-10 "Канев-Черкассы-Светловодск-Кременчуг"

Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что водитель автомобиля Toyota Rav4 на нерегулируемом перекрестке совершил столкновение с авто Peugeot Partner.

В результате аварии погибли 64-летний мужчина и 65-летняя женщина, водитель и пассажирка последнего транспортного средства.

Следователи задержали 36-летнего водителя "Toyota Rav4" в порядке статьи 208 УПК Украины, а его автомобиль изъяли.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.

Полные обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Напомним, в Ровенской области столкнулись три автомобиля, четыре человека госпитализировали.

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