Смертельное ДТП на Черкащине: погибли два человека

фото: Национальная полиция

Дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу, 12 апреля, на автодороге Р-10 "Канев-Черкассы-Светловодск-Кременчуг"

Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что водитель автомобиля Toyota Rav4 на нерегулируемом перекрестке совершил столкновение с авто Peugeot Partner.

В результате аварии погибли 64-летний мужчина и 65-летняя женщина, водитель и пассажирка последнего транспортного средства.

Следователи задержали 36-летнего водителя "Toyota Rav4" в порядке статьи 208 УПК Украины, а его автомобиль изъяли.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.

Полные обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Напомним, в Ровенской области столкнулись три автомобиля, четыре человека госпитализировали.