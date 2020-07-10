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10 июля 2020, 11:19 7

Степанов рассказал, как планируют организовать обучение в школах с 1 сентября

10 июля 2020, 11:19 7
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Фото: из открытых источников
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Министерство здравоохранения совместно с Министерством образования и науки разрабатывают правила и алгоритмы, как и в каком формате будет осуществляться обучение в школах.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга, передает RegioNews.

Мы хотим, чтобы наши дети вернулись к обычному режиму обучения. Особенно 1 сентября, когда дети идут в первые классы. Но COVID-19 вносит свои коррективы, поэтому сейчас в условиях адаптивного карантина разрабатываем механизмы и правила, каким образом наши дети будут учиться", - отметил он.

В Минздраве пока решают, при каких условиях дети могут учиться в обычном режиме, а когда - в дистанционном. Также рассматривают возможность сочетания традиционного и дистанционного форматов обучения.

В течение недели, максимум десяти дней мы все пропишем и сообщим, каким образом, при каких условиях и как будут учиться наши дети в следующем учебном году", - сообщил министр.

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица пока не готова возобновить обучение в школах в обычном режиме с 1 сентября, однако власть делает все, чтобы школы открылись при благоприятных условиях.

коронавирус карантин школа дети обучение Максим Степанов
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