Ситуация на Лиманском направлении критическая: возможен обвал фронта на Осколе

Критическая ситуация на Лиманском фронте нуждается в немедленных управленческих и организационных решениях. Иначе рухнет фронт на Осколе

Критическая ситуация на Лиманском фронте нуждается в немедленных управленческих и организационных решениях. Иначе рухнет фронт на Осколе

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Наступление российских войск из района Невское-Терны в села Екатериновка и Новое продолжается, и захват этих сел приведет к тяжелым последствиям. Враг терпит значительные потери, россияне атакуют в лоб, но они также имеют массированную поддержку дронов и артиллерии, и имеют значительно большие резервы пехоты, чтобы продолжать наступление.

Враг наступает на подразделения 66-й механизированной бригады, которая прилагает все усилия, но у врага сохраняется преимущество.

66-я бригада – это сосед 3-й штурмовой бригады, которую сейчас разворачивают в 3-й армейский корпус.

Возникает логический вывод – 66-ю бригаду включить в состав 3-го корпуса и сам корпус сделать ответственным за стабилизацию обороны на фронте прорыва. Единый центр управления улучшит управляемость и взаимодействие, организует маневр силами и средствами. Ведь именно для этого корпуса и были созданы, почему не передаются реальные полномочия?

Ситуация просто критична, именно сейчас нужно действовать.

Нужно в целом спасать Лиманский фронт – для этого есть все предпосылки и возможности. Следует также включить в единую полосу район Терны-Ямполевка, чтобы полностью блокировать рубеж наступления двух российских общевойсковых армий. Здесь нужны резервы, необходимо пополнение в комплексе с организационными и управленческими решениями.