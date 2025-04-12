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12 апреля 2025, 16:06

Украинский пилот F-16 погиб в бою: что известно

12 апреля 2025, 16:06
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фото: из открытых источников
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В субботу, 12 апреля, во время выполнения боевого задания на истребителе F-16 погиб 26-летний пилот Павел Иванов

Об этом сообщили воздушные силы ВСУ, передает RegioNews.

"Выражаем глубокие соболезнования семье Павла. Он погиб в бою, защищая родную землю от оккупантов... Все обстоятельства трагедии устанавливаются межведомственной комиссией, которая уже начала свою работу", – говорится в сообщении.

Воздушные силы не сообщают подробности гибели пилота. Но отмечается, что пилоты F-16 выполняют боевые задания на разных направлениях в невероятно сложных условиях, осуществляя истребительное прикрытие авиационных ударных групп и нанося удары по вражеским объектам.

"Украинские пилоты работают и максимуме человеческих и технических возможностей каждый раз рискуя своей жизнью во время выполнения боевых задач. Павел был одним из них", – добавили в Воздушных силах.

Все обстоятельства трагедии устанавливаются межведомственной комиссией, которая уже начала свою работу.

Напомним, 29 августа 2024 Украина потеряла первый истребитель F-16.

Катастрофа произошла во время выполнения боевой миссии в августе 2024 года. Тогда погиб пилот Алексей Месь, позывной Мунфиш.

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война Воздушные силы воздушная авиация пилот истребитель F-16 Павел Иванов
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