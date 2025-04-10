10 апреля поместная Украинская Православная Церковь чтит память благоверного гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного. В большинстве своем эта фигура хорошо известна нам по истории, в частности как организатор успешных походов Войска Запорожского против Крымского ханства, Османской империи и Московского царства

10 апреля поместная Украинская Православная Церковь чтит память благоверного гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного. В большинстве своем эта фигура хорошо известна нам по истории, в частности как организатор успешных походов Войска Запорожского против Крымского ханства, Османской империи и Московского царства

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Гетман Сагайдачный (а эту фамилию Петр Конашевич получил, когда присоединился к запорожским казакам, ведь был искусным лучником, вооруженным колчаном – луком с кожаным футляром для стрел) в 1618 году с 20-тысячным войском казаков дошел до упора до Москвы. Собственно, за то, что Петр Сагайдачный "чуть не сжег Москву", иерархи и приверженцы московского патриархата были противниками канонизации Петра Конашевича-Сагайдачного. Но это сделала Украинская Церковь – потому что заслуга гетмана перед нашим народом, нашей православной верой и нашей Церковью велика.

Гетман Петр Конашевич-Сагайдачный по праву прославляется Православной Церковью Украины как благоверный по житию, славный и справедливый правитель, меценат и благотворитель, много потрудившийся для Украинского Православия и принесший много хороших плодов должного служения на этом поприще.

Вспомним хотя бы, что Петр Сагайдачный добился того, чтобы правительство Речи Посполитой дало согласие на право для жителей Украины свободно выбирать вероисповедание, а также то, что православная иерархия (митрополит, епископы), посвященная Патриархом и признанная правительством, не должна была терпеть гонения от королей. Это было важным и смелым шагом, ведь после решений Берестейской унии 1596 Православие в Речи Посполитой фактически оказалось "вне закона".

Гетман Конашевич-Сагайдачный – известный меценат православных братств и опекун братских школ. Так, после основания Киевского (Богоявленского) братства, Петр Сагайдачный со всем Войском Запорожским вступил в него. Всю свою жизнь он заботился о судьбе Православия и Украины, о казаках, о школах, братствах, церквях и госпиталях. И свое имущество он завещал на образовательно-учебные и религиозно-церковные благотворительные цели, в том числе 1500 золотых подарил Киевской и Львовской братским школам.

А еще благоверный гетман решающе способствовал возрождению на территории Киевской Митрополии православной иерархии, чем помог спасти нашу православную церковь от полного разрушения и распыления. Так, в марте 1620 года он вместе с казаками встретил и сопроводил в Киев Иерусалимского патриарха Феофана III, который рукоположил в Киевскую Митрополию святителя Иова Борецкого и еще пятерых украинских православных епископов.

Позже, в 1627 году, Патриарх Иерусалимский Феофан III так писал об участии Петра Сагайдачного в утверждении Киевской Церкви: "Дело было бы невозможно без поддержки господина и гетмана Петра Сагайдачного, действия которого в данном деле справедливо можно назвать подвигом равным апостольскому. Этот человек есть искренний исповедник православной веры, за которую отдал свою жизнь и после успокоения своего почитается на Руси как благоверный". Такая солидная оценка Иерусалимского первоиерарха свидетельствует не только о высоком признании благоверного гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного, но и об уважении его современников.

Святой Петр Сагайдачный, ты, положивший свою жизнь за нашу веру и нашу Родину, знаешь все наши боли и трудности, которые мы испытываем сегодня. Мы умоляем тебя, чтобы ты помог нам в борьбе за правду и справедливость!