Путь одинокой матери: как живут женщины, потерявшие мужа на войне

До полномасштабной войны статус одинокой мамы имели почти 120 тыс. украинок. Но сегодня этот показатель, к большому сожалению, постоянно увеличивается. Растить в одиночку детей — задача крайне непростая, тем более в нынешней ситуации в стране. С какими трудностями сталкиваются одинокие матери в Украине, есть ли возможность оказать им лучшую помощь — в материале RegioNews

До полномасштабной войны статус одинокой мамы имели почти 120 тыс. украинок. Но сегодня этот показатель, к большому сожалению, постоянно увеличивается. Растить в одиночку детей — задача крайне непростая, тем более в нынешней ситуации в стране. С какими трудностями сталкиваются одинокие матери в Украине, есть ли возможность оказать им лучшую помощь — в материале RegioNews

фото: freepik.com

Поддержка одиноких мам — это не только о трудностях одной из уязвимых категорий населения. Это потребность в создании комплексной системы, нацеленной на поддержку детства в Украине. Только делая акцент на детях как на главное достояние страны, можно создать условия поддержки как одиноких мам, так и семьи в целом, что в конечном итоге поможет решить сложнейшую демографическую ситуацию в стране. Отметим, что о необходимости реальной, а не декларативной поддержке детства в Украине, сегодня говорят многие граждане, в том числе некоторые управленцы, которые на своем уровне инициируют дополнительные меры улучшения условий поддержки населения.

Бедность, граничащая с выживанием

По словам кандидата экономических наук Института демографии и социальной исследований им М. Птухи НАН Украины Людмилы Черенько, количество "новых бедных" в Украине растет в первую очередь среди неполных семей. По ее мнению, это повышает риски, что семья в итоге не сможет купить ребенку даже самое необходимое. Подробнее о том, с какими трудностями сегодня сталкиваются женщины, вынужденные самостоятельно воспитывать детей, RegioNews рассказала директор Центра оказания социальных услуг Белозерского территориальной общины Черкасской области Ирина Вира. Она выделяет три составляющих: финансовые трудности, психологическая нагрузка, физический труд. По мнению директора, тяжелей всего приходится женщинам, воспитывающих маленьких детей, и не имеющих поддержки со стороны родственников.

"В этом случае матери не с кем оставить ребенка, и в итоге она не может пойти работать на полный рабочий день дабы иметь возможность обеспечить семью финансово. А потому вынуждена заниматься преимущественно подработками", — отметила Ирина Вира.

Ситуация в семьях военнослужащих с финансовой точки зрения несколько лучше, поскольку в случае гибели бойца его родные могут получить существенные выплаты. Тем не менее потеря мужа и отца является для семьи тяжелой психологической травмой, требующая много времени на восстановление. Также Ирина Вира отмечает возрастания физической нагрузки на членов семьи, преимущественно в сельской местности, которым приходится полностью брать на себя ведение хозяйства.

"Знаю многодетную семью, где мать развелась с мужем. В итоге много обязанностей по дому легло на старшую дочку. Она присматривает за детьми, занимается огородом и вообще имеет много обязанностей, в том числе мужских", — отметила Ирина Вира.

В подобных случаях, говорит она, старший ребенок фактически лишается детства, и может впоследствии затаить злость на мать, считая ее виновной в своей судьбе. А потому, считает Ирина Вира, государству следовало бы пересмотреть подходы к поддержке такой категории семей, оказывать не только лучшую финансовую помощь, но и предпринять меры для оказания помощи в быту.

"Наша семья сполна хлебнула горя"

Приведем два фрагмента из жизни одиноких матерей. Жительница Бахмута Донецкой области Екатерина Гречко — одинокая мама, воспитывающая 5-летнюю дочку Валю. Семья была вынуждена выехать из Бахумта и, получив статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), поселилась в Днепре, где сегодня арендует маленькую квартиру со старым ремонтом. Нашим журналистам Екатерина рассказала, что ее мечта на ближайшее время — найти достойную работу. Женщина имеет музыкальное образование, однако найти работу по специальности пока не получается. Попытка устроиться репетитором оказалась неудачной, так как женщине не заплатили, а пойти работать на кассу в супермаркете молодая мать не может, так как не на кого оставить ребенка.

"Сейчас живем на выплаты ВПЛ — 2 тыс. грн на взрослого и 3 тыс. грн на ребенка. Еще немножко помогают родители-пенсионеры. Раз в месяц удается получить гуманитарную помощь", — отметила одинокая мама.

Еще одна наша собеседница — мать двоих детей Екатерина Солоп из Кропивницкого. Муж Екатерины — Сергей служил в Вооруженных силах, и в январе 2023 года погиб в Бахмуте. На выплаты от государства молодая мать не жалуется, говорит, что все получает вовремя. При этом в будущее Екатерина смотрит с тревогой, учитывая систематическое повышение цен и тарифов.

Екатерина Солоп с мужем и детьми. Фото из личного архива

Также журналистам нашего издание Екатерина рассказал, что ей сегодня очень сложно психологически — дают о себе знать переживания по поводу гибели мужа. Кроме того ей теперь приходится самостоятельно заботится о будущем детей. Екатерина отмечает, что все мужчины в ее семье — военнослужащие. Службу проходит отец, дядя, отчим, брат, ее муж погиб, а его родной брат уже год как пропал без вести. "Наша семья сполна хлебнула горя", — отметила женщина. Молодая мать говорит, что на данном этапе жизни именно психологическая помощь ее семье была бы существенной поддержкой. Особенно для старшего сына, который остро переживает гибель отца.

"Я стараюсь при любой возможности посещать с ним мероприятия с участием военных, чтоб сын видел, каким должен расти настоящий мужчина", — рассказала Екатерина.

Государственная поддержка

Что касается государственной поддержки одиноким матерям, то она является более чем скромной. Размер выплат рассчитывается как разница между 100% прожиточного минимума, установленного для ребенка соответствующего возраста, и среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за шесть месяцев. То есть, если в семье полностью отсутствует доход, то максимальная ежемесячная выплата на одного ребенка составляет: для детей до 6 лет — 2 563 грн, с 6 до 18 лет — 3 196 грн. Если семья многодетная, то на каждого третьего и последующего малыша государство ежемесячно выплачивает 2 100 грн по достижению ребенком шестилетнего возраста включительно. Сами женщины по законодательству могут рассчитывать на ежегодные дополнительные 10 дней отпуска, также одиноких матерей запрещено увольнять по инициативе работодателя. Дети одиноких матерей имеют первоочередное право на зачисление в государственные и коммунальные учреждения образования. Также в Украине есть несколько программ, способствующие одиноким матерям трудоустроиться. Это — получение ваучера от службы занятости на бесплатное освоение новых профессий, а также возможность получить от государства микрогрант на собственное дело в сумме до 250 тыс. грн.

Если говорить о семьях военнослужащих, то финансовая поддержка здесь значительно выше. В соответствии с законодательством семья погибшего бойца может рассчитывать на получение выплат в размере 500 - 750 прожиточных минимумов, что на сегодня составляет 1,5 - 2,3 млн грн. Также сумма выплат может составлять 15 млн грн, если военнослужащий погиб при "выполнении обязанностей военной службы". Матери и жены погибших военнослужащих имеют право выхода на пенсию в 50 лет при наличии страхового стажа не менее 20 лет, а дети — на господдержку при поступление в учебные заведения по окончанию школы.

По нашему мнению, финансовая поддержка может помочь решить материальные проблемы семей военнослужащих лишь на некоторое время, при этом она не устраняет комплексных трудностей одиноких мам, о которых говорилось выше. Тем более учитывая процесс сокращения количества получателей соцпомощи за последние годы. Для примера, количество женщин, имеющих статус одинокой матери сократилось в пять раз: с 600 тис. в 2016 году до 118 тыс. в 2021 году.

Необходимость изменений

Нужно отметить, что в обществе растет постепенное понимание острой необходимости лучшей поддержки населения. Подобное понимание можно встретить и в некоторых органах местного самоуправления, ведь среди глав общин и старост есть управленцы, которые знают трудности своих земляков и стараются ответственно относиться к своим обязанностям. В этой главе речь пойдет о некоторых инициативах и видении относительно оказания помощи не только одиноким мамам, но и в целом поддержки детства в Украине. Поскольку лишь в этом случае в государстве можно выработать систему всесторонней поддержки семей с детьми.

Администрация Заболотцевской общины Львовской области за средства местного бюджета организовала рабочие места для женщин, в одиночку воспитывающие детей. Была построена небольшая пекарня, обустроена мастерская по пошиву одежды и цех по копчению мяса. По словам главы общины Марии Дискант, одинокие мамы не конкурентоспособны на рынке труда, а потому местная власть решила помочь им с организацией свободного графика работы. Также женщинам помогали обучаться основам ведения собственного дела, дабы они имели возможность получить от государства грант. В Саранчуковской общине Тернопольской области и Дунаевецкой общине Хмельницкой области местные власти организовали и во многом профинансировали сельскохозяйственные кооперативы по выращиванию ягод, целью которых было обеспечить работой население, в первую очередь уязвимые категории граждан.

Что касается темы поддержки детства, то, по мнению главы Терноватской поселковой общины Запорожской области Александра Бабанина, в Украине недостаточно справедливо выстроена поддержка семей с детьми. Нередко дети, воспитывающиеся в полноценных семьях имеют меньше сверстников из социально-незащищенных семей. Наиболее ярко это проявляется в прифронтовых территориях, где нет работы и люди могут рассчитывать только на выдачу гуманитарной помощи.

Председатель Терновской общины Александр Бабанин. Фото – официальный сайт общины

"Есть много семей, где работает один из родителей либо никто из них не работает, либо оба родителей работают, но зарплаты у них низкие. И эти семьи обделенные, так как не подпадают ни под одну из категорий, поскольку они не многодетные, не малообеспеченные, есть оба родителя. При этом дети, в отличие от сверстников из социально-незащищенных семей, не получают никакой поддержки, тех же путевок в санатории. Я считаю, что всех детей нужно поддерживать одинаково, в какой бы семье они не родились", — рассказал Александр Бабанин RegioNews.

Ирина Вира указывает на необходимость участия государства в формировании семейных ценностей среди подрастающего поколения, что в итоге положительно скажется на обществе.

"Начиная от яслей, дошкольных образовательных учреждений, школы — необходимо формировать культуру ребенка. В обществе идет практика наследования семейных отношений. Если в семье не все хорошо, то ребенок все это наследует и в итоге переносит в свою будущую семью. И мало кто понимает, что можно семейные отношения выстроить совершенно иначе", — рассказала она.

Примечательно, что темой поддержки детства озабочены в некоторых прифронтовых общинах, хотя там много трудностей по восстановлению. Один из примеров — Первомайская община Николаевской области. Несмотря на близость к фронту и ограниченные ресурсы, местная администрация направила значительную часть средств на поддержку детей. К примеру, недавно біли создані два образовательных пространств с убежищем, где дети могут безопасно общаться друг с другом, а также с учителями. Глава поселковой военной администрации Максим Коровай считает, что для детей нужно создавать лучшие условия, не дожидаясь окончания войны.

"За молодежью — будущее Украины. Война рано или поздно закончится, и только молодежь будет иметь возможность восстанавливать страну", — рассказал RegioNews глава общины.

Сложности, с которыми сегодня сталкиваются семьи в Украине, свидетельствуют об острой необходимости их лучшей поддержки. При этом поддержка не должна иметь фрагментарные меры, и должна базироваться на всесторонней поддержке семьи на всех этапах: как детей, так и родителей. Предложения и критика, высказанная героями публикации — это видение необходимости создания системных изменений, а не просто частичных улучшений. Понимание того, каким путем действительно должно двигаться государство в своем развитии.