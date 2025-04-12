В Украине на Вербное воскресенье ожидается теплая погода без осадков

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В Украине в воскресенье, 13 апреля, осадков не ожидается. Температура воздуха днем поднимется до 15°

Об этом сообщил Украинский гидрометцентр, передает RegioNews.

Отмечается, что завтра в Украине прогнозируется переменная облачность. Осадки не предполагаются, лишь ночью на юго-востоке возможен небольшой мокрый снег. Местами ночью и утром туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Ночью ожидается заморозка от 0 до 5 градусов, а днем температура повысится до 10-15 градусов тепла, в западных областях возможно потепление до 18 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью снизится до 3-8 градусов мороза, днем 6-11 градусов тепла.

По данным синоптиков, в Киеве и Киевской области на Вербное воскресенье также подразумевают переменную облачность без осадков.

Ночью и утром возможен туман. Ветер с переменными направлениями, 3-8 м/с.

Днем температура по области составит 10-15 градусов тепла, а в столице – 13-15 градусов тепла.

Напомним, на этой неделе в Украине весна удивила многих снегом и заморозками. В соцсетях жители страны начали шутить о таких сюрпризах природы.