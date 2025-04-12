Арбузов и Клюев под санкциями: Зеленский ввел в действие решение СНБО

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым вводятся санкции против четырех человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Президента Украины.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 апреля 2025 г. "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в документе.

В приложении к решению перечислены четыре человека, против которых внедряются санкции на 10 лет. Речь идет о:

Арбузова Сергея Геннадьевича (бывший исполняющий обязанности премьер-министра Украины, первый вице-премьер-министр Украины в правительстве Николая Азарова);

Клюева Андрея Петровича (экс-секретарь СНБО, экс-глава администрации президента Украины времен беглого Виктора Януковича);

Полищука Виктора Степановича (бывший владелец сети бытовой техники "Эльдорадо" и ТРЦ "Гулливер");

Шевцовой Алены Владимировны (совладелица "Айбокс банка").

Напомним, 13 февраля Владимир Зеленский ввел в действие санкции против Порошенко, Жеваго, Коломойского, Боголюбова и Медведчука.

По словам президента, все они осуществляли деятельность в интересах РФ. И по каждому эпизоду возбуждены уголовные дела, которые расследуют правоохранители.

Впоследствии Зеленский заявил, что санкции могут быть сняты, если выведенные деньги вернут в Украину, чтобы передать армии.