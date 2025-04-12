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12 апреля 2025, 19:13

Усику назвали нового вероятного соперника из Великобритании

12 апреля 2025, 19:13
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фото: из открытых источников
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Фрэнк Уоррен, промоутер проспекта супертяжелого веса Мозеса Итаумы, выразил уверенность в том, что британский боксер сможет выйти на ринг против чемпиона мира Александра Усика

Об этом сообщил телеканал Sky Sports, передает RegioNews.

В интервью журналистам Уоррен отметил, что Итаума, несмотря на свою молодость, уже продемонстрировал впечатляющие качества на ринге, а его последнее сражение "было феноменальным выступлением".

"Он обладает отличным боксерским интеллектом, у него отличный джеб и рассудительный подход к ударам. В отличие от многих молодых бойцов, стремящихся к агрессии, Итаума прекрасно сохраняет дистанцию и работает с ней", – рассказал промоутер.

Уоррен уверен, что Итаума уже в ближайшие бои может оказаться на уровне титульных поединков и даже сразиться в текущем году за титул чемпиона мира, встретившись с Усиком.

"Кто знает? Он может встретиться с Усиком, все возможно. Я думаю, что после одного-двух боев Итаума будет готов к встречам с лучшими в этом дивизионе", – добавил Уоррен.

Что известно о Мозесе Итауме

На профессиональном ринге Итаума дебютировал 28 января 2023 года в Лондоне на арене "Уэмбли", отправив соперника в нокаут всего за 23 секунды.

Это сражение стало символическим началом его карьеры в профессиональном спорте. С тех пор он провел 11 поединков, все из которых выиграл, причем 9 досрочно.

Сначала Мозес планировал побить рекорд Майка Тайсона, стать самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе.

В 2025 году эта цель уже оказалась недостижимой, но у него еще есть шанс повторить достижение "Железного Майка", ставшего чемпионом в возрасте 20 лет.

Напомним, украинский боксер Александр Усик объявил, что планирует провести еще два поединка. После этого он завершит профессиональную карьеру и нацепит перчатки на гвоздь.

В ночь на 22 декабря 2024 года в Саудовской Аравии прошел реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Единогласным решением судей победил Усик, защитивший титулы чемпиона мира.

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