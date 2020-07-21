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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
21 июля 2020, 14:46 7

Шмыгаль: главная задача - сохранить жизнь заложников в Луцке

21 июля 2020, 14:46 7
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По словам премьера, в городе работают лучшие специалисты
По словам премьера, в городе работают лучшие специалисты
Фото: Кабмин
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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что сейчас главная задача - сохранить жизнь заложников террориста в Луцке.

Об этом он сообщил в Telegram, передает RegioNews.

По его словам, министр внутренних дел Арсен Аваков, который срочно прибыл в Луцк, будет докладывать о состоянии дел с места событий.

Он добавил, что проводится полицейская операция "Заложник", а также Служба безопасности Украины ввела план "Бумеранг".

Сейчас в городе работают лучшие специалисты. Главное сейчас - сохранить их жизни", - заявил Шмыгаль.

Напомним, 21 июля в Луцке мужчина со взрывчаткой захватил автобус с заложниками.

В Луцке были введены две спецоперации: "Заложник" и "Бумеранг", а президент уверяет, что делается все, чтобы урегулировать ситуацию. Позже террорист сообщил о своих требованиях.

Также в МВД сообщили информацию о настоящем имени "Луцкого террориста".

Кабмин заявление Денис Шмыгаль Луцк террорист
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