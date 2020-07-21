Шмыгаль: главная задача - сохранить жизнь заложников в Луцке
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что сейчас главная задача - сохранить жизнь заложников террориста в Луцке.
Об этом он сообщил в Telegram, передает RegioNews.
По его словам, министр внутренних дел Арсен Аваков, который срочно прибыл в Луцк, будет докладывать о состоянии дел с места событий.
Он добавил, что проводится полицейская операция "Заложник", а также Служба безопасности Украины ввела план "Бумеранг".
Сейчас в городе работают лучшие специалисты. Главное сейчас - сохранить их жизни", - заявил Шмыгаль.
Напомним, 21 июля в Луцке мужчина со взрывчаткой захватил автобус с заложниками.
В Луцке были введены две спецоперации: "Заложник" и "Бумеранг", а президент уверяет, что делается все, чтобы урегулировать ситуацию. Позже террорист сообщил о своих требованиях.
Также в МВД сообщили информацию о настоящем имени "Луцкого террориста".