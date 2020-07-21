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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
21 июля 2020, 16:24 12

"Луцкий террорист" бросил гранату из окна захваченного автобуса

21 июля 2020, 16:24 12
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Центр города остается перекрытым для безопасности граждан
Центр города остается перекрытым для безопасности граждан
Фото: Нацполиция
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Террорист, захвативший автобус с заложниками в Луцке, бросил из окна на улицу гранату.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, передает RegioNews.

Известно, что возле автобуса взорвалось неизвестное устройство, в результате которого никто не пострадал.

Согласно сообщению Нацполиции, взрывотехники обезвредили также боевую гранату, которую бросил злоумышленник.

Взрывотехники ГУНП в Волынской области обезвредили одну гранату, которую выбросил злоумышленник", - говорится в сообщении.

Территория центра города остается перекрытой для обеспечения безопасности граждан.

Все задействованные силы скоординировано работают для скорейшего освобождения заложников", - добавили в Нацполиции.

Напомним, 21 июля в Луцке мужчина со взрывчаткой захватил автобус с заложниками.

В Луцке были введены две спецоперации: "Заложник" и "Бумеранг", а президент уверяет, что делается все, чтобы урегулировать ситуацию. Позже террорист сообщил о своих требованиях.

Также в МВД сообщили информацию о настоящем имени "Луцкого террориста".

По состоянию на середину дня в Луцке продолжались переговоры с террористом, захватившим автобус.

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