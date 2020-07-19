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В Украине зафиксировали еще 731 случай COVID-19
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19 июля 2020, 10:02 2

В Украине зафиксировали еще 731 случай COVID-19

19 июля 2020, 10:02 2
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За минувшие сутки выздоровели 355 человек, умерли – 8
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Всего в Украине с начала эпидемии заболели уже почти 59 тысяч человек.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Минздрав Украины.

По состоянию на утро 19 июля в Украине зафиксирован 731 новый случай заболевания коронавирусом. Таким образом общее число заболевших в нашей стране с начала эпидемии составляет 58 тысяч 842 случая.

За сутки от осложнений болезни умерло 8 человек, всего количество жертв COVID-19 в Украине достигло 1485.

За минувший день выздоровели 355 человек, всего с начала эпидемии – 30 тысяч 879.

Таким образом на сегодняшний день в стране болеет 26 тысяч 478 украинцев, количество больных стало меньше количества выздоровевших.

Напомним, вчера в Украине зафиксировали 847 новых случаев заражения коронавирусом.

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