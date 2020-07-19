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19 июля 2020, 12:56 1

К ослаблению карантина не готовы восемь областей

19 июля 2020, 12:56 1
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В этих регионах превышены показатели загруженности коек, динамики и процентов выявления новых случаев COVID-19
В этих регионах превышены показатели загруженности коек, динамики и процентов выявления новых случаев COVID-19
Фото из открытых источников
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По состоянию на 19 июля не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий восемь областей Украины.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Минздрав Украины.

К ослаблению карантина не готовы Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Харьковская и Черниговская области.

В частности, в Закарпатской области слишком высокий показатель загруженности коек, в Черниговской - недостаточный охват тестирования, в Волынской области процент выявления новых случаев превышает установленный Минздравом целевой показатель, а в Винницкой, Ивано-Франковской и Одесской областях зафиксировано превышение по динамике. Во Львовской и Харьковской областях более одного показателя превышает установленные Минздравом нормы.

Напомним, сегодня в Украине зафиксировали еще 731 случай COVID-19.

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