К ослаблению карантина не готовы восемь областей

В этих регионах превышены показатели загруженности коек, динамики и процентов выявления новых случаев COVID-19

В этих регионах превышены показатели загруженности коек, динамики и процентов выявления новых случаев COVID-19

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По состоянию на 19 июля не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий восемь областей Украины.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Минздрав Украины. К ослаблению карантина не готовы Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Харьковская и Черниговская области. В частности, в Закарпатской области слишком высокий показатель загруженности коек, в Черниговской - недостаточный охват тестирования, в Волынской области процент выявления новых случаев превышает установленный Минздравом целевой показатель, а в Винницкой, Ивано-Франковской и Одесской областях зафиксировано превышение по динамике. Во Львовской и Харьковской областях более одного показателя превышает установленные Минздравом нормы. Напомним, сегодня в Украине зафиксировали еще 731 случай COVID-19. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

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