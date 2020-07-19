К ослаблению карантина не готовы восемь областей
По состоянию на 19 июля не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий восемь областей Украины.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Минздрав Украины.
К ослаблению карантина не готовы Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Харьковская и Черниговская области.
В частности, в Закарпатской области слишком высокий показатель загруженности коек, в Черниговской - недостаточный охват тестирования, в Волынской области процент выявления новых случаев превышает установленный Минздравом целевой показатель, а в Винницкой, Ивано-Франковской и Одесской областях зафиксировано превышение по динамике. Во Львовской и Харьковской областях более одного показателя превышает установленные Минздравом нормы.
Напомним, сегодня в Украине зафиксировали еще 731 случай COVID-19.
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