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19 июля 2020, 17:06 2

В Вооруженных силах зафиксировали 13 новых случаев коронавируса

19 июля 2020, 17:06 2
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В общем на COVID-19 болеют 140 украинских военных
В общем на COVID-19 болеют 140 украинских военных
Фото: ТСН
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На самоизоляции находится 296 человек.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу Командование Медицинских сил ВСУ.

По Состоянию на 10:00 19 июля в Вооруженных Силах Украины 140 человек болеет острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели – 516 человек, летальных исходов – 5", - сообщили в командовании.

Отмечается, что на изоляции, в том числе на самоизоляции, находится 296 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 43 человека.

За минувшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - отметили в ВСУ.

Из тех, кто заболел, в заведениях здравоохранения находится один военнослужащий. Состояние пациента удовлетворительное, получает необходимое лечение.

Дома под присмотром медицинской службы находится 12 человек. Сообщается, что их состояние также удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Напомним, сегодня в Украине зафиксировали еще 731 случай COVID-19.

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