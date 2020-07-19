В Виннице создали карту коррупционных мест
Для винничан создали карту коррупционного города. Она представляет собой небольшую онлайн-экскурсию по местам коррупционной деятельности винницких чиновников, которые были описаны местными журналистами и активистами.
Посмотреть эту карту можно здесь, перейдя по соответствующей ссылке в Google maps, пишет RegioNews.
Каждая отметка на карте имеет коррупционную историю. Например, обычный торговый центр построили на коммунальной земле, взятый в аренду всего за 300 грн в месяц.
Далее, неприметный магазин возле остановки – точка винницкого депутата, за которую он платит 1000 грн в месяц.
Обычный офис стал откатом местных чиновников за "нужную" оценку коммунального имущества.
Карта будет пополняться новыми отметками, пообещали авторы.
Напомним, наименее коррумпированными среди городских голов в Украине, по мнению экспертов, есть мэры Винницы, Тернополя и Львова.