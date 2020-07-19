В Виннице создали карту коррупционных мест

На ней обозначены места, которые имеют так называемую "коррупционную историю"

На ней обозначены места, которые имеют так называемую "коррупционную историю"

Для винничан создали карту коррупционного города. Она представляет собой небольшую онлайн-экскурсию по местам коррупционной деятельности винницких чиновников, которые были описаны местными журналистами и активистами.

Посмотреть эту карту можно здесь, перейдя по соответствующей ссылке в Google maps, пишет RegioNews.

Каждая отметка на карте имеет коррупционную историю. Например, обычный торговый центр построили на коммунальной земле, взятый в аренду всего за 300 грн в месяц.

Далее, неприметный магазин возле остановки – точка винницкого депутата, за которую он платит 1000 грн в месяц.

Обычный офис стал откатом местных чиновников за "нужную" оценку коммунального имущества.

Карта будет пополняться новыми отметками, пообещали авторы.

Напомним, наименее коррумпированными среди городских голов в Украине, по мнению экспертов, есть мэры Винницы, Тернополя и Львова.