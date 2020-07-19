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19 июля 2020, 15:41 2

В Виннице создали карту коррупционных мест

19 июля 2020, 15:41 2
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На ней обозначены места, которые имеют так называемую "коррупционную историю"
На ней обозначены места, которые имеют так называемую "коррупционную историю"
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Для винничан создали карту коррупционного города. Она представляет собой небольшую онлайн-экскурсию по местам коррупционной деятельности винницких чиновников, которые были описаны местными журналистами и активистами.

Посмотреть эту карту можно здесь, перейдя по соответствующей ссылке в Google maps, пишет RegioNews.

Каждая отметка на карте имеет коррупционную историю. Например, обычный торговый центр построили на коммунальной земле, взятый в аренду всего за 300 грн в месяц.

Далее, неприметный магазин возле остановки – точка винницкого депутата, за которую он платит 1000 грн в месяц.

Обычный офис стал откатом местных чиновников за "нужную" оценку коммунального имущества.

Карта будет пополняться новыми отметками, пообещали авторы.

Напомним, наименее коррумпированными среди городских голов в Украине, по мнению экспертов, есть мэры Винницы, Тернополя и Львова.

Винница журналисты коррупция Карта активисты
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