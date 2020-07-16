В Украине могут ужесточить ответственность за перекрытие дорог

В текущем году существенно возросло количество массовых акций

В текущем году существенно возросло количество массовых акций

Фото: Нацполиция

Об этом во время координационного совещания правоохранительных органов в Офисе генпрокурора заявил председатель Нацполиции Игорь Клименко, передает RegioNews.

По его словам, в прошлые годы было фиксировано около 75 тысяч митингов в год, однако в этом году их количество возросло до 90 тысяч.

В этом году правоохранители зафиксировали на 15 тысяч митингов больше по сравнению с предыдущими годами. В основном они связаны с территориальной реформой объединенных общин", - сказал Клименко.

Он добавил, что эти митинги часто сопровождаются перекрытием дорог.

В связи с этим МВД и Нацполиция планируют инициировать изменения в законодательстве об усилении ответственности за перекрытие дорог.

Напомним, 8 июля в Киеве активисты перекрыли мост Метро, возникли значительные пробки.