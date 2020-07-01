МВД: Система автофиксации будет следить не только за скоростью
Министерство внутренних дел к концу 2020 года намерено запустить систему фиксации не только превышения скорости на дорогах, но и ряда других правонарушений.
Об этом во время брифинга заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает RegioNews.
По словам Геращенко, на сегодняшний момент в Киеве тестируют фиксацию таких правонарушений, как проезд по полосе общественного транспорта.
В течении июля планируется запуск и привлечение к ответственности водителей, которые систематически ездят по полосе общественного транспорта", - сказал он.
Замминистра добавил, что до конца этого года МВД хочет запустить и другие сервисы – фиксацию нарушений правил остановки и стоянки.
Также будет запущена система проезда на запрещающий знак светофора, система, фиксирующая факт выезда на встречную полосу движения, проезд пешеходными тротуарами и пешеходными дорожками, а также нарушение правил движения через железнодорожный переход", - резюмировал Геращенко.
Напомним, первые 50 камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения заработали месяц назад.
Также мы сообщали, что с 1 июля за вождение в нетрезвом состоянии в Украине предусмотрена уголовная ответственность.