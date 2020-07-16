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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
16 июля 2020, 14:13 5

Следствие до сих пор не установило заказчиков стрельбы в Броварах

16 июля 2020, 14:13 5
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50 участникам стрельбы было объявлено о подозрении
50 участникам стрельбы было объявлено о подозрении
Фото: Нацполиция
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Правоохранительные органы до сих пор не установили заказчиков стрельбы в Броварах Киевской области, которая произошла 29 мая.

Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова во время координационного совещания прокуратуры, полиции и СБУ, передает RegioNews.

По ее словам, 50 участникам перестрелки было объявлено о подозрении, 18 из них оказались членами организованных преступных группировок.

Венедиктова добавила, что заказчики этого преступления до сих пор не установлены, и о них ничего не известно.

В течении первого полугодия в Украине обезврежено 11 банд, из них 8 именно в Киевской области, в частности банды, которые устроили стрельбу в Броварах под Киевом", - добавила генпрокурор.

Венедиктова также отметила, что за полгода правоохранители обнаружили две банды, которые использовали оружие и взрывчатку как орудие преступления.

Напомним, 29 мая в г. Бровары произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками. В связи с этим правоохранители провели массовые задержания.

Вероятной причиной перестрелки в Броварах стала напряженная ситуация с распределением междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская обладминистрация.

Офис генпрокурора стрельба преступление полиция Ирина Венедиктова Бровары
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